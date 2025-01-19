«В нынешних условиях не реализуем»: стройка водохранилищ для Екатеринбурга откладывается на годы

Строительство новых водохранилищ, которые бы решили проблему чистой питьевой воды в Первоуральске и Екатеринбурге, в нынешних условиях невозможно — слишком дорого. Но проект все равно прорабатывается. Об этом в своем первом интервью после отставки URA.RU рассказал экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
«Это дорогостоящее [мероприятие]. Думаю, в нынешних финансовых условиях [в том числе с высокой ставкой ЦБ] он не реализуем. Эта схема проработана совместно с министерством природных ресурсов и администрациями этих двух городов. Я уверен, будет реализована, но не в ближайшее время», — рассказал Смирнов.
В засушливые годы Екатеринбург постоянно сталкивается с дефицитом чистой питьевой воды. Ресурсов собственных водоемов (основной из них — Верхнемакаровское водохранилище) не хватает, поэтому приходится перекачивать воду из соседней Челябинской области. При этом, по словам Смирнова, риска, что дефицит воды будет в 2025 году, нет: Верхнемакаровское водохранилище заполнено достаточно.
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