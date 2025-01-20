На любимом курорте свердловских богачей помогают выполнять поручение Путина. Фото

На гольф-курорте под Екатеринбургом будут бесплатно готовить гольфистов

20 января 2025 в 17:20 Размер текста - 17 +

В Сысерти планируют готовить будущих чемпионов Фото: Размик Закарян © URA.RU На гольф-курорте в Сысерти, где живут и отдыхают многие представители свердловского истеблишмента, будут готовить профессиональных гольфистов среди школьников. С января спортивную подготовку уже начали 45 ребят в возрасте от 9 до 14 лет, обучение для них бесплатное. Как отметил глава областного министерства спорта Леонид Рапопорт, ранее президент Владимир Путин давал поручение расширять международный формат спортивных мероприятий. На подписании соглашения побывал корреспондент URA.RU. Секцию открыли на базе спортивной школы олимпийского резерва имени Я. И. Рыжкова, заниматься ребята будут в гольф-клубе Pine Creek Resort неподалеку. Летом уроки проходят на большом поле, зимой — на гольф-симуляторе. Из других активностей — лыжная беговая трасса, нужная больше для общей физической подготовки, ведь за раунд игры гольфист проходит примерно 6-7 километров. Соревнования у детей состоят из четырех раундов. Днем 20 января Рапопорт подписал соглашение с президентом Федерации развития гольфа Свердловской области Ксенией Симановской, гендиректором гольф-курорта Сергеем Кондратенко и главой Сысертского городского округа Дмитрием Нисковских о сотрудничестве в сфере подготовки профессиональных гольфистов. «Одно из поручений президента — расширять международный формат спортивных мероприятий, проектов и здесь важно клубное движение. И правительство Свердловской области готово поддержать вас в этом», — заявил он. В планах у руководства федерации до конца года увеличить число мест для обучения до 100. В секции занимаются не только ребята из обеспеченных семей, есть и школьники из обычных. Ездят из Екатеринбурга, Двуреченска, Арамиля и других городов неподалеку. «Детская спортивная школа берет на себя расходы, обеспечивает, в том числе, экипировкой, тренерским составом и площадкой для занятий. В этом и суть открытия отделения гольфа, чтобы дети могли учиться бесплатно», — добавляет Нисковских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На гольф-курорте в Сысерти, где живут и отдыхают многие представители свердловского истеблишмента, будут готовить профессиональных гольфистов среди школьников. С января спортивную подготовку уже начали 45 ребят в возрасте от 9 до 14 лет, обучение для них бесплатное. Как отметил глава областного министерства спорта Леонид Рапопорт, ранее президент Владимир Путин давал поручение расширять международный формат спортивных мероприятий. На подписании соглашения побывал корреспондент URA.RU. Секцию открыли на базе спортивной школы олимпийского резерва имени Я. И. Рыжкова, заниматься ребята будут в гольф-клубе Pine Creek Resort неподалеку. Летом уроки проходят на большом поле, зимой — на гольф-симуляторе. Из других активностей — лыжная беговая трасса, нужная больше для общей физической подготовки, ведь за раунд игры гольфист проходит примерно 6-7 километров. Соревнования у детей состоят из четырех раундов. Днем 20 января Рапопорт подписал соглашение с президентом Федерации развития гольфа Свердловской области Ксенией Симановской, гендиректором гольф-курорта Сергеем Кондратенко и главой Сысертского городского округа Дмитрием Нисковских о сотрудничестве в сфере подготовки профессиональных гольфистов. «Одно из поручений президента — расширять международный формат спортивных мероприятий, проектов и здесь важно клубное движение. И правительство Свердловской области готово поддержать вас в этом», — заявил он. В планах у руководства федерации до конца года увеличить число мест для обучения до 100. В секции занимаются не только ребята из обеспеченных семей, есть и школьники из обычных. Ездят из Екатеринбурга, Двуреченска, Арамиля и других городов неподалеку. «Детская спортивная школа берет на себя расходы, обеспечивает, в том числе, экипировкой, тренерским составом и площадкой для занятий. В этом и суть открытия отделения гольфа, чтобы дети могли учиться бесплатно», — добавляет Нисковских.