«Туроператор не помогает»: семья финалистки «Мисс Екатеринбург» застряла в Индии без денег

Супруг и мать финалистки «Мисс Екатеринбург» Птухиной застряли в Индии без денег

20 января 2025 в 16:43 Размер текста - 17 +

Ирина Птухина вернулась из Индии вместе с семимесячным ребенком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семью финалистки «Мисс Екатеринбург — 2021» Ирины Птухиной не выпускают из Индии из-за потери паспортов. Теперь ее мужу и матери необходимо найти двух россиян, которые смогут подтвердить в консульстве их гражданство. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Два члена моей семьи во время отпуска потеряли паспорта. В консульстве им отказали в депортации и сказали найти двух русских людей, чтобы они сходили и написали заявление вместе с ними! Времени это займет максимум полчаса! Очень важно в ближайшие дни решить этот вопрос, денег у них на руках практически не осталось», — написала Птухина. Ирина вместе с семимесячной дочкой была вместе с мужем и мамой, однако пропустила поездку на экскурсию в Малибу, где они потеряли паспорта. По словам модели, консульство не берет в счет то, что при въезде в Индию семья сдавала отпечатки пальцев, и требует другого доказательства или же оригиналы документов. «Туроператор ничем не помогает и, видимо, не хочет. Я надеюсь, что сарафанное радио сработает», — добавила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семью финалистки «Мисс Екатеринбург — 2021» Ирины Птухиной не выпускают из Индии из-за потери паспортов. Теперь ее мужу и матери необходимо найти двух россиян, которые смогут подтвердить в консульстве их гражданство. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Два члена моей семьи во время отпуска потеряли паспорта. В консульстве им отказали в депортации и сказали найти двух русских людей, чтобы они сходили и написали заявление вместе с ними! Времени это займет максимум полчаса! Очень важно в ближайшие дни решить этот вопрос, денег у них на руках практически не осталось», — написала Птухина. Ирина вместе с семимесячной дочкой была вместе с мужем и мамой, однако пропустила поездку на экскурсию в Малибу, где они потеряли паспорта. По словам модели, консульство не берет в счет то, что при въезде в Индию семья сдавала отпечатки пальцев, и требует другого доказательства или же оригиналы документов. «Туроператор ничем не помогает и, видимо, не хочет. Я надеюсь, что сарафанное радио сработает», — добавила она.