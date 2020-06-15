В России нашли рекордное количество незаконного алкоголя

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Ранее аналитики выяснили, что во время самоизоляции средний чек в алкомаркетах снизился на 14% и составил 366 рублей. При этом россияне весной стали чаще приобретать крепкий алкоголь в большой таре объемом 0,6 или 1,2 литра. Эксперты уже прогнозируют, что из-за пандемии коронавируса и всех введенных ограничений потребление алкоголя в мире резко снизится, пишет агентство Nation News .

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что незаконная продажа алкоголя крайне выгодна в условиях постоянного ужесточения правил и ежегодного увеличения акцизов. «В бутылке, которая стоит, например, 230 рублей, 180 рублей составляет акциз. Если его не платить, продавец может кратно увеличить свой доход — и, к сожалению, многие этим пользуются», — подчеркнул эксперт. Специалисты полагают, что процент незаконного алкоголя можно лишь с помощью роста зарплат россиян. Сейчас у многих граждан попросту не хватает денег на качественный алкоголь.

Всего контролеры выявили почти 25 тысяч нарушений, большинство из них были связаны с несоблюдением правил торговли алкоголем, на втором месте по количеству оказалось отсутствие лицензии, а на третьем — нарушение порядка учета спиртного. В ходе проверок были выявлены 30 подпольных фабрик алкоголя. В лидерах по числу нарушений — Приволжье, Центральный федеральный округ и Сибирь.

«По результатам проведенных мероприятий из 186 тысяч декалитров проверенного этилового спирта и 580,7 тысяч декалитров алкогольной продукции 93,8% спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно», — передают данные РАР « Известия ».

На территории РФ в I квартале текущего года специалисты выявили незаконной 87% алкогольной продукции. Такие данные огласили в Росалкогольрегулировании (РАР).

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