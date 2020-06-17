Старший сын Ефремова поддержал отца

Сын Михаила Ефремова надеется, что отец достойно примет последствия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Сын артиста Михаила Ефремова Никита спустя почти 10 дней после смертельного ДТП в центре Москвы прокомментировал трагедию. В своем Instagram молодой человек выразил соболезнования семье погибшего водителя и поддержал своего отца.

«Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал Никита на своей странице. Пост с обращением он сопроводил счастливой семейной фотографией, уточняет «Пятый канал».

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня, находясь в состоянии опьянения. Водитель машины, в которую врезался актер, погиб в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором говорил, что не знает, как жить дальше, и предлагал семье погибшего всяческую помощь. За последние дни Ефремова навещали сын Никита, актриса Рената Литвинова и двое младших детей. Последние пробрались в квартиру через черный ход.

В среду Ефремова привезли на очередной допрос, пишет агентство Nation News. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Его адвокат заявил, что актер морально страдает и хочет сесть в СИЗО.

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