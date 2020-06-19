Свердловскому бизнесу помогут пережить кризис

Презентацию антикризисного проекта Business-Data в Новоуральске провел замдиректора СОФПП Валерий Пиличев Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

Предпринимателям Новоуральска (Свердловская область) 18 июня презентовали в режиме онлайн новый антикризисный проект Business-Data, который поможет выявить нереализованный спрос в городе. О преимуществах проекта рассказал заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев. Проект реализуется при поддержке министерства инвестиций и развития области.

«Мы проанализировали нереализованный спрос на основе платежных транзакций. Например, я живу в Новоуральске и три раза в неделю я еду в Академический район Екатеринбурга, чтобы купить три булки ржаного хлеба в магазине „Мякушка“. Если 80% жителей этой локации едут в другую географическую точку и покупают хлеб, то это значит здесь есть нереализованный спрос на эту услугу. В итоге мы ищем предпринимателей, которые готовы закрыть этот сегмент», — отметил Пиличев.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова ранее отмечала, что благодаря проекту можно выявить нереализованный спрос в разных сферах бизнеса и понять, где находятся точки приложения сил. «Исходя из этого, фонд поддержки предпринимательства предлагает финансовые инструменты для создания бизнеса и способствует развитию предпринимательства в небольших городах области», — рассказывала она.

Замглавы Новоуральского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям Михаил Черницкий во время презентации проекта высоко оценил его перспективы. «От лица администрации мы очень надеемся, что проект даст толчок развитию малых и микропредприятий в сфере услуг на территории нашего города. Именно этот сектор особенно пострадал во время периода самоограничений, поэтому этот инструментарий считаю актуальным и интересным в данный момент», — отметил он.

Целью проекта Business-Data, который был запущен в 2019 году является повышение уровня жизни в небольших городах. Проект рассчитан на 5 лет. В нем примут участие более 20 городов Свердловской области. Первопроходцами в нем станут предприниматели Новоуральска, после чего в 2020 году проект будет запущен в Каменске-Уральском, Первоуральске, Асбесте и Богдановиче.