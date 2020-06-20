19 июня 2020
18 июня 2020
17 июня 2020

В сауне Перми утонула маленькая девочка. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла в одном из банных комплексов Перми СУ СКР по Пермскому краю

В Перми шестилетняя девочка утонула в бассейне, мать оставила ее без присмотра. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«В банном комплексе в компании отдыхала 43-летняя женщина и ее 6-летняя дочь. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию дочери, женщина оставила ее без присмотра, девочка утонула в бассейне», — говорится в сообщении.

В отношении матери возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники СК осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти девочки. В ближайшее время маму допросят в качестве подозреваемой, в отношении нее проведено медицинское освидетельствование с целью установления состояния опьянения.

Девочка находилась у бассейна без присмотра взрослых
СУ СКР по Пермскому краю

В начале июня в Челябинской области двухлетний малыш утонул в выгребной яме. Родители находились в нескольких метрах от малыша, но помочь ему не смогли. Спасатели извлекли тело мальчика и передали его полиции.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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