Трагедия произошла в одном из банных комплексов Перми СУ СКР по Пермскому краю

В Перми шестилетняя девочка утонула в бассейне, мать оставила ее без присмотра. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«В банном комплексе в компании отдыхала 43-летняя женщина и ее 6-летняя дочь. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию дочери, женщина оставила ее без присмотра, девочка утонула в бассейне», — говорится в сообщении.

В отношении матери возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники СК осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти девочки. В ближайшее время маму допросят в качестве подозреваемой, в отношении нее проведено медицинское освидетельствование с целью установления состояния опьянения.

Девочка находилась у бассейна без присмотра взрослых СУ СКР по Пермскому краю

В начале июня в Челябинской области двухлетний малыш утонул в выгребной яме. Родители находились в нескольких метрах от малыша, но помочь ему не смогли. Спасатели извлекли тело мальчика и передали его полиции.