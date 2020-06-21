Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вдова бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, умершего на 59-м году жизни из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне пневмонии и коронавируса, Лариса Игнатьева рассказала о последних днях его жизни. Речь она произнесла 21 июня на похоронах супруга в Чебоксарах.

«Он любил жизнь, очень хотел жить. Хватался за ниточки этой жизни, но не получилось», — приводит слова Игнатьевой издание Cheb-Live.Ru.

Похоронили Игнатьева на аллее почетных захоронений старейшего в Чебоксарах кладбища на улице Хмельницкого. Панихида прошла в городском ледовом дворце «Чебоксары-Арена». На церемонию прощания, отмечает издание, пришли сотни жителей Чувашии. В их числе и врио главы республики Олег Николаев, который в январе сменил Игнатьева на посту.

Игнатьев умер 18 июня из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии, а также из-за развившейся коронавирусной инфекции. В феврале он был госпитализирован в клинику, в мае ему стало хуже и он впал в кому. Как сообщала замглавврача Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге Раиса Конашкова, у него был обширный инфаркт и он часто обращался за медицинской помощью. Игнатьев руководил регионом с 2010 по 2020 год.

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