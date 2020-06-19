18 июня 2020

Умерший экс-глава Чувашии неоднократно обращался к врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, игнатьев михаил
Михаил Игнатьев несколько раз обращался за медицинской помощью Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Умерший из-за коронавируса бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев несколько раз обращался за помощью в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова В Санкт-Петербурге. Как сообщила замглавврача клиники Раиса Конашкова, у него был обширный инфаркт.

Конашкова уточнила, что у Игнатьева после инфаркта сформировалась и прогрессировала» болезнь сердца, которая «осложнялась нарушением функционирования внутренних органов», пишет ТАСС. За помощью в питерский медцентр он обращался несколько раз в 2019 году, а в феврале этого года поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В мае ему стало плохо, он был помещен в реанимацию с двусторонней пневмонией с большой площадью поражения легких. У политика был диагностирован коронавирус. Незадолго до смерти Игнатьев впал в кому. Специалисты считают, что он мог скончаться от осложнений, вызванных болезнью сердца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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