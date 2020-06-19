Умерший экс-глава Чувашии неоднократно обращался к врачам

Михаил Игнатьев несколько раз обращался за медицинской помощью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Умерший из-за коронавируса бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев несколько раз обращался за помощью в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова В Санкт-Петербурге. Как сообщила замглавврача клиники Раиса Конашкова, у него был обширный инфаркт.

Конашкова уточнила, что у Игнатьева после инфаркта сформировалась и прогрессировала» болезнь сердца, которая «осложнялась нарушением функционирования внутренних органов», пишет ТАСС. За помощью в питерский медцентр он обращался несколько раз в 2019 году, а в феврале этого года поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В мае ему стало плохо, он был помещен в реанимацию с двусторонней пневмонией с большой площадью поражения легких. У политика был диагностирован коронавирус. Незадолго до смерти Игнатьев впал в кому. Специалисты считают, что он мог скончаться от осложнений, вызванных болезнью сердца.