Сегодня, 24 июня, — 196 день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 106-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день в мире зарегистрирован 9 423 451 случай заболевания коронавирусом. За сутки эта цифра увеличилась на 52 611. Лидером по заболеваемости остаются США, где подтверждено 2 425 837 случаев заражения. За ними следует Бразилия с 1 152 066 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Россия с 607 597 инфицированными. Четвертое место осталось за Великобританией с 306 210 заболевшими. На пятом — Индия, где заразились 261 682 человек.
В России за прошедшие сутки зафиксировано 7 170 новых случаев заражения коронавирусом. Несмотря на снижение суточного количества заболевших, смертность от вируса продолжает оставаться на прежнем уровне — за сутки жертвами инфекции стали 155 человек. За все время эпидемии от вируса выздоровели 369 399 жителей России.
Когда изобретут лекарство от коронавируса?
Испытания вакцины от коронавируса в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проходят в штатном режиме. О результатах тестов на 18 добровольцах доложат, как только они будут готовы, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, все
Между тем в Великобритании только начинаются
Испытания вакцины также начали в Южно-Африканской Республике. Препарат, разработанный Оксфордским университетом, тестируется на двух тысячах добровольцев.
Ситуация в России
В Москве прошло первое массовое событие за время пандемии — парад в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. В этом году почетными гостями торжественных мероприятий в столице стали лидеры семи стран: Абхазии (Аслан Бжания), Азербайджана (Ильхам Алиев), Белоруссии (Александр Лукашенко), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Молдавии (Игорь Додон), Сербии (Александр Вучич), Таджикистана (Эмомали Рахмон).
Однако не все приглашенные лидеры стран смогли присутствовать на параде. Так, официальная делегация Киргизии во главе с главой государства Сооронбаем Жээнбековым была вынуждена покинуть Москву — проведенные тесты выявили коронавирус у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.
Ситуация в мире
Испания настаивает на
В Японии зафиксирован
Украина готовится к
Прогнозы и мнения экспертов
Анонсированные вчера Владимиром Путиным повторные выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми могут продлить еще раз. «К сентябрю может быть третья выплата», — заявил экономист Константин Юрченко. По его мнению, государство будет принимать решение исходя из экономической ситуации в стране.
Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что переболевшие коронавирусом всю жизнь могут испытывать проблемы со здоровьем. По словам британских врачей, на фоне коронавируса повышаются риски развития болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний. Однако российские эпидемиологи не поддержали выводы британских коллег: по их мнению, судить о каких-либо осложнениях пока рано.
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