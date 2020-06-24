Перенесенный из-за эпидемии парад Победы прошел в 15 городах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 июня, — 196 день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 106-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день в мире зарегистрирован 9 423 451 случай заболевания коронавирусом. За сутки эта цифра увеличилась на 52 611. Лидером по заболеваемости остаются США, где подтверждено 2 425 837 случаев заражения. За ними следует Бразилия с 1 152 066 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Россия с 607 597 инфицированными. Четвертое место осталось за Великобританией с 306 210 заболевшими. На пятом — Индия, где заразились 261 682 человек.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 7 170 новых случаев заражения коронавирусом. Несмотря на снижение суточного количества заболевших, смертность от вируса продолжает оставаться на прежнем уровне — за сутки жертвами инфекции стали 155 человек. За все время эпидемии от вируса выздоровели 369 399 жителей России.

Когда изобретут лекарство от коронавируса?

Испытания вакцины от коронавируса в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проходят в штатном режиме. О результатах тестов на 18 добровольцах доложат, как только они будут готовы, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, все клинические испытания займут не больше месяца.

Между тем в Великобритании только начинаются испытания вакцин на людях — в Имперском колледже Лондона экспериментальный РНК-препарат получил первый доброволец. В ближайшие дни вакцинируют еще 15 человек. По мнению представителей колледжа, если испытания пройдут идеально, препарат будет готов для широкого применения в первом-втором квартале 2021 года.

Испытания вакцины также начали в Южно-Африканской Республике. Препарат, разработанный Оксфордским университетом, тестируется на двух тысячах добровольцев.

Ситуация в России

В Москве прошло первое массовое событие за время пандемии — парад в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. В этом году почетными гостями торжественных мероприятий в столице стали лидеры семи стран: Абхазии (Аслан Бжания), Азербайджана (Ильхам Алиев), Белоруссии (Александр Лукашенко), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Молдавии (Игорь Додон), Сербии (Александр Вучич), Таджикистана (Эмомали Рахмон).

Однако не все приглашенные лидеры стран смогли присутствовать на параде. Так, официальная делегация Киргизии во главе с главой государства Сооронбаем Жээнбековым была вынуждена покинуть Москву — проведенные тесты выявили коронавирус у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.

Ситуация в мире

Испания настаивает на введении общих критериев при открытии стран Евросоюза для туристов. Таким образом власти страны выступили против возможного временного отказа во въезде на территорию ЕС жителям США и России.

В Японии зафиксирован максимальный суточный прирост заражений коронавирусом. За прошедшие сутки в стране заболели 90 человек. Самый большой прирост (55) пришелся на Токио.

Украина готовится к росту заболеваемости COVID-19 . В Минздраве страны начали работу по развертыванию новых больниц. По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, на сегодняшний день заняты уже 3895 больничных коек.

Прогнозы и мнения экспертов

Коллективный или естественный иммунитет к вирусу вырабатывается при охвате 43% переболевшего или вакцинированного населения, считают ученые-математики из Ноттингемского университета. Достижение данной отметки позволит победить коронавирус.

Анонсированные вчера Владимиром Путиным повторные выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми могут продлить еще раз. «К сентябрю может быть третья выплата», — заявил экономист Константин Юрченко. По его мнению, государство будет принимать решение исходя из экономической ситуации в стране.

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что переболевшие коронавирусом всю жизнь могут испытывать проблемы со здоровьем. По словам британских врачей, на фоне коронавируса повышаются риски развития болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний. Однако российские эпидемиологи не поддержали выводы британских коллег: по их мнению, судить о каких-либо осложнениях пока рано.