В Пермском крае раскрыли результаты голосования по Конституции

Большинство пермяков высказывают за поправки к главный закон страны Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции подвели в Пермском крае. Согласно данным краевого избиркома, явка составила 52,49%%.

За поправки в главный закон страны проголосовали 70,75% жителей Пермского края, против — 28,27%. Такие данные приводит единый портал избирательных комиссий региона.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Закрылись избирательные участки в 20.00 1 июля. В Пермском крае в лидеры сразу выбился Косинский муниципальный округ (по данным на 10 утра 1 июля явка здесь составила 66,6% жителей). Пермь также сразу оказалась в списке аутсайдеров (29,8% за тот же период времени). По данным на 18 часов 1 июля, самая низкая активность была зафиксирована в Александровске (38,35%), Перми (39,54%) и Березниках (40,11%).