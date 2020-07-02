01 июля 2020
30 июня 2020
29 июня 2020

В Пермском крае раскрыли результаты голосования по Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт бюллетеней голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке №1242. Екатеринбург, голосование, кабинка для голосования, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
Большинство пермяков высказывают за поправки к главный закон страны Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции подвели в Пермском крае. Согласно данным краевого избиркома, явка составила 52,49%%.

За поправки в главный закон страны проголосовали 70,75% жителей Пермского края, против — 28,27%. Такие данные приводит единый портал избирательных комиссий региона.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Закрылись избирательные участки в 20.00 1 июля. В Пермском крае в лидеры сразу выбился Косинский муниципальный округ (по данным на 10 утра 1 июля явка здесь составила 66,6% жителей). Пермь также сразу оказалась в списке аутсайдеров (29,8% за тот же период времени). По данным на 18 часов 1 июля, самая низкая активность была зафиксирована в Александровске (38,35%), Перми (39,54%) и Березниках (40,11%).

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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