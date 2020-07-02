01 июля 2020

Мэр Екатеринбурга запретил чиновникам выигрывать в лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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Розыгрыш ценных призов в рамках городской акции «Строим будущее!». Екатеринбург, высокинский александр
Чиновники, которые выиграли призы в лотерее «Строим будущее», должны будут сдать их в оргкомитет, заявил Александр Высокинский Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Чиновники, которые выиграют приз в лотерее «Строим будущее!», должны будут сдать свои призы в оргкомитет. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время розыгрыша призов, передает корреспондент URA.RU.

«Сами мы договорились: кто выигрывает, призы мы все сдадим», — заявил Высокинский перед началом розыгрыша. Мероприятие прошло на площади Труда у памятника основателям города. Среди призов — автомобили, квартира, велосипеды и элетросамокаты. 900 пригласительных для участия в лотерее раздали жителям города на избирательных участках в дни голосования по поправкам в Конституции.

В своем выступлении Высокинский поблагодарил горожан за голосование и заявил, что доволен явкой. «Кто-то скажет, что это мало, но обычная планка голосования по явке — 30%. А явка на голосование за Конституцию — это уровень сознания гражданского общества. Приятно, что у нас этот уровень стал расти. 46% для Екатеринбурга — это очень хороший результат», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщал, что в Омске председатель избирательной комиссии на одном из участков выиграла квартиру. А в Севастополе чиновница из Заксобрания выиграла автомобиль.

Розыгрыш ценных призов в рамках городской акции «Строим будущее!» Екатеринбург
Несколько сотен жителей города наблюдали за ходом розыгрыша
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Розыгрыш ценных призов в рамках городской акции «Строим будущее!» Екатеринбург
Лотерейные билеты разместили в багажниках автомобилей
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Розыгрыш ценных призов в рамках городской акции «Строим будущее!» Екатеринбург
Счастливчиков определил жребий
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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