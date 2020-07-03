02 июля 2020
01 июля 2020

Самое актуальное в ХМАО к 3 июля. Продлен карантин для пожилых, власти Сургута подсчитали убытки от пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Город летом. Сургут, мечеть, город сургут, улица майская
Из-за коронакризиса Сургут недосчитался более 1,3 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В регионе продлен карантин для пожилых, власти Сургута озвучили убытки от пандемии, открываются авиарейсы в Москву, в Югре подсчитали испорченные бюллетени, на экс-директора школы завели уголовное дело. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:

Карантин для людей старше 65 лет продлен

  • Губернатор Югры Наталья Комарова продлила режим самоограничения до 12 июля для жителей региона старше 65 лет.
  • Исключением являются работники организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
  • Для остальных граждан ХМАО карантин действует до 5 июля.

Власти Сургута подсчитали убытки из-за пандемии

  • Бюджет Сургута из-за пандемии потерял 1 млрд 379 млн рублей.
  • В основном потери связаны с тем, что правительство отменило налоги для бизнесменов, которые пострадали из-за режима ограничений.

«Аэрофлот» отрывает авиасообщение между Нижневартовском и Москвой

  • Крупнейший в России авиаперевозчик будет доставлять пассажиров из Нижневартовска в Москву дважды в день.
  • С 3 июля «Аэрофлот» будет выполнять один рейс ежедневно, с 8 августа к нему добавится второй рейс.

Избирком ХМАО посчитал испорченные бюллетени при голосовании

  • Избирком Югры зафиксировал 6 692 недействительных бюллетеня на голосовании по поправкам в Конституции.
  • Это больше, чем в Тюменской области и ЯНАО, вместе взятых.

В Югре завели уголовное дело на бывшего директора школы

  • В Нижневартовске возбудили уголовное дело против экс-директора школы, где работал учитель физкультуры, обвиняемый в педофилии.
  • По версии следствия, бывшая директор школы знала о наклонностях подчиненного, но не предприняла никаких мер.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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