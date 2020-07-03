Из-за коронакризиса Сургут недосчитался более 1,3 млрд рублей
В регионе продлен карантин для пожилых, власти Сургута озвучили убытки от пандемии, открываются авиарейсы в Москву, в Югре подсчитали испорченные бюллетени, на экс-директора школы завели уголовное дело. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:
Карантин для людей старше 65 лет продлен
- Губернатор Югры Наталья Комарова продлила режим самоограничения до 12 июля для жителей региона старше 65 лет.
- Исключением являются работники организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
- Для остальных граждан ХМАО карантин действует до 5 июля.
Власти Сургута подсчитали убытки из-за пандемии
- Бюджет Сургута из-за пандемии потерял 1 млрд 379 млн рублей.
- В основном потери связаны с тем, что правительство отменило налоги для бизнесменов, которые пострадали из-за режима ограничений.
«Аэрофлот» отрывает авиасообщение между Нижневартовском и Москвой
- Крупнейший в России авиаперевозчик будет доставлять пассажиров из Нижневартовска в Москву дважды в день.
- С 3 июля «Аэрофлот» будет выполнять один рейс ежедневно, с 8 августа к нему добавится второй рейс.
Избирком ХМАО посчитал испорченные бюллетени при голосовании
- Избирком Югры зафиксировал 6 692 недействительных бюллетеня на голосовании по поправкам в Конституции.
- Это больше, чем в Тюменской области и ЯНАО, вместе взятых.
В Югре завели уголовное дело на бывшего директора школы
- В Нижневартовске возбудили уголовное дело против экс-директора школы, где работал учитель физкультуры, обвиняемый в педофилии.
- По версии следствия, бывшая директор школы знала о наклонностях подчиненного, но не предприняла никаких мер.
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