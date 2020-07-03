02 июля 2020
01 июля 2020

В Перми в честь указа Путина прогремит салют. Когда его можно увидеть

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган, салют, фейерверк, день города курган
Пермяки увидят 10-минутный салют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермь отметит салютом присвоение городу статуса «Город трудовой доблести». Решение принято врио главы края Дмитрием Махониным, сообщает пресс-служба губернатора. Днем ранее президент подписал указ о присвоении Перми и еще 19 городам особого статуса.

«Для нас, жителей Прикамья, важно, что заслуги наших предков были оценены на высшем уровне. Мы гордимся дедами и прадедами, пусть с нами городится и вся страна», — заявил врио губернатора Дмитрий Махонин, слова которого приводит пресс-служба.

Запуск салюта будет произведен на двух площадках в 23:00, каких именно — не уточняется ввиду действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона.

Салют продлится 10 минут, наблюдать его можно будет и онлайн — на телеканале «ВЕТТА» и на страницах соцсетей паблика «Пермский край 2.0». Салюты накануне состоялись в Челябинске и Магнитогорске, которые также были удостоены особого статуса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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