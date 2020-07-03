Пермяки увидят 10-минутный салют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермь отметит салютом присвоение городу статуса «Город трудовой доблести». Решение принято врио главы края Дмитрием Махониным, сообщает пресс-служба губернатора. Днем ранее президент подписал указ о присвоении Перми и еще 19 городам особого статуса.

«Для нас, жителей Прикамья, важно, что заслуги наших предков были оценены на высшем уровне. Мы гордимся дедами и прадедами, пусть с нами городится и вся страна», — заявил врио губернатора Дмитрий Махонин, слова которого приводит пресс-служба.

Запуск салюта будет произведен на двух площадках в 23:00, каких именно — не уточняется ввиду действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона.

Салют продлится 10 минут, наблюдать его можно будет и онлайн — на телеканале «ВЕТТА» и на страницах соцсетей паблика «Пермский край 2.0». Салюты накануне состоялись в Челябинске и Магнитогорске, которые также были удостоены особого статуса.