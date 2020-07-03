В России 40% предприятий не пережили пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красноярский экономический форум 2017. Первый день. Красноярск, усталость, экономика, фэйспалм, бизнес
Оставшиеся на рынке предприниматели планируют восстановить ущерб от пандемии не раньше, чем через год Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Почти 40% предпринимателей в России ушли с рынка после весенних ограничений, введенных во время самоизоляции. Об этом сообщает аналитический центр НАФИ.

«40% представителей малого и среднего бизнеса приняли радикальное решение больше не заниматься бизнесом, треть недосчиталась поставщиков, три четверти — выручки», — сообщает журнал Forbes. Отмечается, что оставшиеся на рынке предприниматели планируют восстановить ущерб от пандемии не раньше, чем через год.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса. В частности, бессрочно снижена ставка страховых взносов для IT-компаний до 7,6%, а налог на прибыль — до 3%.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...