В России 40% предприятий не пережили пандемию

Почти 40% предпринимателей в России ушли с рынка после весенних ограничений, введенных во время самоизоляции. Об этом сообщает аналитический центр НАФИ.
«40% представителей малого и среднего бизнеса приняли радикальное решение больше не заниматься бизнесом, треть недосчиталась поставщиков, три четверти — выручки», — сообщает журнал Forbes. Отмечается, что оставшиеся на рынке предприниматели планируют восстановить ущерб от пандемии не раньше, чем через год.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса. В частности, бессрочно снижена ставка страховых взносов для IT-компаний до 7,6%, а налог на прибыль — до 3%.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.