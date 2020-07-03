Памфилова ответила на слухи о своей отставке

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Презентация голосования по поправкам к Конституции РФ в ЦИК. Москва, презентация, памфилова элла, голосование, масочный режим, поправки в конституцию
Элла Памфилова заявила, что еще поработает на избирательных кампаниях Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Председатель ЦИК России Элла Памфилова и действующий состав ведомства еще будут работать в последующих избирательных кампаниях. Об этом заявила сама Памфилова, комментируя слухи о своем назначении послом или членом Совета Федерации.

«Мы еще не прощаемся. Нам с вами еще ой-ой-ой сколько проработать, несмотря на то что меня уже в сетях и в Ватикан направляли то ли послом, то ли мамой Римской, не знаю кем, и в Совет Федерации», — цитирует Памфилову «Коммерсант».

До этого в социальных сетях появлялась информация о скором назначении Памфиловой на другой пост. В частности, сообщалось, что глава ЦИК России может стать членом Совета Федерации до конца года.

Ранее Памфилова оценивала прошедшее голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. По словам Памфиловой, оно прошло открыто и справедливо, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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