Страховщики предложили новую меру для мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера позволит обеспечить иностранцам доступ к необходимой медицинской помощи
Мера позволит обеспечить иностранцам доступ к необходимой медицинской помощи Фото:

Иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ предлагают обязать оформлять полис добровольного медицинского страхования (ДМС) на весь период нахождения в стране. С инициативой выступил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

«Иностранцы и лица без гражданства в течение срока временного пребывания в РФ должны иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС)», — передают «Ведомости». Эта мера, по мнению страховщиков, позволит обеспечить иностранцам доступ к необходимой медицинской помощи и снизить нагрузку на бюджетную систему здравоохранения.

Инициатива предусматривает, что полис ДМС для иностранцев должен покрывать широкий спектр медицинских услуг, включая первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь. Предложение ВСС направлено на то, чтобы закрепить данное требование на законодательном уровне.

Ранее в Госдуме поступило предложение об отмене социальных пенсий для граждан, имеющих статус мигрантов. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на федеральный бюджет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ предлагают обязать оформлять полис добровольного медицинского страхования (ДМС) на весь период нахождения в стране. С инициативой выступил Всероссийский союз страховщиков (ВСС). «Иностранцы и лица без гражданства в течение срока временного пребывания в РФ должны иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС)», — передают «Ведомости». Эта мера, по мнению страховщиков, позволит обеспечить иностранцам доступ к необходимой медицинской помощи и снизить нагрузку на бюджетную систему здравоохранения. Инициатива предусматривает, что полис ДМС для иностранцев должен покрывать широкий спектр медицинских услуг, включая первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь. Предложение ВСС направлено на то, чтобы закрепить данное требование на законодательном уровне. Ранее в Госдуме поступило предложение об отмене социальных пенсий для граждан, имеющих статус мигрантов. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на федеральный бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...