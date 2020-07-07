Туристу приходилось высматривать мишек, чтобы избежать встреч с ними Фото: со страницы

Екатеринбуржец Алексей Курочкин преодолел почти 500 км по тайге и рекам Северного Урала. О своем экстремальном путешествии турист рассказал в соцсетях. «Ходил в пеше-водный поход по Северному Уралу в одиночку, не считая собаки», — сообщил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В интервью URA.RU турист признался, что ему было очень страшно. «Раньше я ходил один на 2-3 дня максимум. Конечно, были страхи. Но я научился себя контролировать», — сказал Алексей.

Алексей был членом сборной по скайраннингу (бег по горам), увлекается альпинизмом и туризмом Фото: со страницы Алексея Курочкина во «ВКонтакте»

Больше всего в путешествии он боялся встречи с медведем — по пути он часто видел медвежьи следы, а один раз — и самого хозяина тайги. «Иду как-то по горам, все камни впереди светло-зеленого цвета, а один какой-то коричневый. Потом смотрю — он поменял место, да и форму. До него было метров 150. Я ушел, не оборачиваясь, чтобы не знать, бежит он за мной или нет», — вспоминает Курочкин.

Всего Алексей преодолел 410 км, из них 210 км прошел пешком и 200 км проплыл на байдарке — сплавился по реке Вишера. Главной трудностью турист назвал отсутствие поддержки. «Когда идет группа, конечно, гораздо легче, а когда ты один, ты не защищен ни от чего», — говорит он. Правда, он был не совсем один — его сопровождала лайка по имени Лаин. «Если я прошел более 400 км, то пес, наверное, намотал все 800», — смеется Курочкин.

За время похода туристу удалось подняться на хребет Кваркуш, в том числе — на высшую его точку (гора Вогульский камень), посетить Жигаланские водопады, траверсировать (пройти с юга на север) Главный уральский хребет с восхождениями на его вершины и покорить гору Белый камень. Ему немного не хватило сил и времени дойти до перевала Дятлова.

В связи с закрытием границ из-за коронавируса и отсутствием отдыха за рубежом туры по Уралу этим летом популярны: сразу несколько туристических компаний проводят там походы и сплавы. Например, клуб экспедиций «Дикий Север», организовавший год назад экспедицию Андрея Малахова на перевал Дятлова, отправляется к гигантской пирамиде на Приполярном Урале, которую СМИ окрестили «уральской пирамидой Хеопса». А в августе на перевал Дятлова отправляется традиционная экспедиция, организуемая фондом памяти группы Дятлова.

Вид на Главный Уральский хребет Фото: со страницы Алексея Курочкина во «ВКонтакте»

Жигаланские водопады Фото: со страницы Алексея во «ВКонтакте»

Лайка по имени Лаин Фото: со страницы Алексея во «ВКонтакте»

Снежник в горах Фото: со страницы Алексея Курочкина во «ВКонтакте»

На вершине Фото: со страницы Алексея Курочкина во «ВКонтакте»

На вершине горы Фото: со страницы Алексея во «ВКонтакте»

На Северном Урале на склоне гор до сих пор лежит снег Фото: со страницы Алексея Курочкина во «ВКонтакте»

Фото: со страницы Алексея Курочкина во «ВКонтакте»