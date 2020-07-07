В Свободном самая большая в регионе доля проголосовавших против поправок Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Волеизъявление ракетчиков в ЗАТО Свободный Свердловской области не могло повлиять на результат голосования за поправки к Конституции. Такой ответ направлен URA.RU группой информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения Минобороны России.

«Всем военнослужащим была предоставлена возможность свободного волеизъявления в ходе голосования. При этом доля военнослужащих в территориальном образовании, о котором идет речь вашей публикации, составляет менее трети населения городка. Поэтому любые попытки связывать итоги голосования с результатами волеизъявления военнослужащих являются спекуляциями», — говорится в ответе.

Отметим, что в Свободном проживает, согласно открытым данным на 2020 год, 9 533 человека, численность избирателей — 6 335. В голосовании приняли участие 4 226 человека, при этом 31 бюллетень оказался недействителен. За поправки проголосовали 2229 человек, 1966 высказались против поправок.

Как сообщало URA.RU, Свободный стал антилидером конституционного голосования в Свердловской области: почти половина избирателей (46,52%) проголосовали против поправок. Инсайдеры сообщали о том, что в войсковую часть будет направлена проверка.