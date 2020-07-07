06 июля 2020

Минобороны объяснило протест свердловчан против Конституции. «Это спекуляция на военных»

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по изменению конституции уличное. Пермь, ящик для голосования, голосование по поправкам в конституцию
В Свободном самая большая в регионе доля проголосовавших против поправок Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Волеизъявление ракетчиков в ЗАТО Свободный Свердловской области не могло повлиять на результат голосования за поправки к Конституции. Такой ответ направлен URA.RU группой информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения Минобороны России.

«Всем военнослужащим была предоставлена возможность свободного волеизъявления в ходе голосования. При этом доля военнослужащих в территориальном образовании, о котором идет речь вашей публикации, составляет менее трети населения городка. Поэтому любые попытки связывать итоги голосования с результатами волеизъявления военнослужащих являются спекуляциями», — говорится в ответе.

Отметим, что в Свободном проживает, согласно открытым данным на 2020 год, 9 533 человека, численность избирателей — 6 335. В голосовании приняли участие 4 226 человека, при этом 31 бюллетень оказался недействителен. За поправки проголосовали 2229 человек, 1966 высказались против поправок.

Как сообщало URA.RU, Свободный стал антилидером конституционного голосования в Свердловской области: почти половина избирателей (46,52%) проголосовали против поправок. Инсайдеры сообщали о том, что в войсковую часть будет направлена проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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