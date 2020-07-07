06 июля 2020

Свердловской матери отказали в «путинском» пособии на 5 тысяч. Она зарабатывает лишние 94 рубля

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. Курган , перчатки, резиновые перчатки, ребенок
Мать-одиночка работает в детском саду и получает немного выше прожиточного минимума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Матери-одиночке из Екатеринбурга, которая работает воспитателем в детском саду, отказали в выплате на ребенка, так как ее зарплата на 94 рубля выше прожиточного минимума. Женщина, не сумевшая получить «путинское» пособие, написала о своей проблеме в комментариях в Instagram Евгения Куйвашева.

«Причиной отказа [в выплате] мне назвали превышение суммы дохода: должно быть 11 019 рублей, а у меня 11 113 рублей. <…> Я отдаю три с лишним тысячи за садик, три с половиной — за секцию, полторы — за допзанятия, одеваю, кормлю, покупаю книжки и игрушки и это еще не сказано об оплате за квартиру, которая может составлять и 6, и 7 тысяч рублей. И я не считаюсь нуждающейся?» — написала женщина.

Пособие на детей от 3 до 7 лет, на которое претендовала женщина, назначается семьям, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума. В случае, если бы зарплата матери была меньше установленной суммы, она получала бы ежемесячно 50% от прожиточного минимума — 5509 рублей.

Свердловский губернатор заявил, что чиновники действуют по закону, не выплачивая пособие: «Закрыть на это [превышение в 94 рубля] глаза социальная защита не может — так они допустят нарушение, поймите правильно», — написал Куйвашев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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