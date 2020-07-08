07 июля 2020
06 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 8 июля. Власти Ямала купят мост, в Салехарде присудили первый штраф юрлицу за нарушение карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие надымского моста: Кобылкин, Комарова, Якушев, Владимиров, Холманских и Маслов, мост, победа
Автомобильное движение по мосту было запущено в 2015 году Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Правительство Ямала купит мост, в Ноябрьске открылся перинатальный центр, в Салехарде присудили первый штраф юрлицу, в регионе потушили все лесные пожары. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:

Ямальские власти купят мост через Надым

  • Арбитражный суд ЯНАО принял решение, что правительство Ямала должно будет перечислить АО «Корпорация Развития» более 1,2 млрд рублей за мост через реку Надым.
  • Это сооружение было построено «Корпорацией Развития» и право собственности на него оставалось за предприятием. Теперь суд обязал передать мост региону.
  • Автомобильная часть моста была запущена в 2015 году, железнодорожная — до сих пор не достроена.

В Ноябрьске после карантина открылся перинатальный центр

  • Перинатальный центр Ноябрьска с 7 июля начал принимать пациенток в обычном режиме. Учреждение закрывали на неделю из-за дезинфекции для предотвращения распространения COVID-19.
  • Все это время пациенток принимал временный акушерский стационар, который развернули на базе старого роддома.

Первый штраф юрлицу за нарушение карантина присудили в Салехарде

  • На Ямале, 7 июля, было вынесено первое судебное решение в отношении юрлица за нарушение режима повышенной готовности. Салехардский городской суд оштрафовал АО «Краснодаргазстрой» на 100 тысяч рублей.
  • Предприятие завезло вахтовых работников, проигнорировав постановление главы Ямала. Из большого количества вахтовиков лишь трое имели лабораторно подтвержденный анализ на коронавирус.

Все лесные пожары в регионе ликвидированы

  • За прошедшие сутки в Пуровском и Красноселькупском районах ликвидировано два очага на общей площади 42,7 га. Причины возгораний — удары молний и неосторожное обращение с огнем.
  • На 7 июля в ЯНАО все природные пожары потушены, однако особый противопожарный режим в регионе сохраняется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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