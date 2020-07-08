Автомобильное движение по мосту было запущено в 2015 году
Правительство Ямала купит мост, в Ноябрьске открылся перинатальный центр, в Салехарде присудили первый штраф юрлицу, в регионе потушили все лесные пожары. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:
Ямальские власти купят мост через Надым
- Арбитражный суд ЯНАО принял решение, что правительство Ямала должно будет перечислить АО «Корпорация Развития» более 1,2 млрд рублей за мост через реку Надым.
- Это сооружение было построено «Корпорацией Развития» и право собственности на него оставалось за предприятием. Теперь суд обязал передать мост региону.
- Автомобильная часть моста была запущена в 2015 году, железнодорожная — до сих пор не достроена.
В Ноябрьске после карантина открылся перинатальный центр
- Перинатальный центр Ноябрьска с 7 июля начал принимать пациенток в обычном режиме. Учреждение закрывали на неделю из-за дезинфекции для предотвращения распространения COVID-19.
- Все это время пациенток принимал временный акушерский стационар, который развернули на базе старого роддома.
Первый штраф юрлицу за нарушение карантина присудили в Салехарде
- На Ямале, 7 июля, было вынесено первое судебное решение в отношении юрлица за нарушение режима повышенной готовности. Салехардский городской суд оштрафовал АО «Краснодаргазстрой» на 100 тысяч рублей.
- Предприятие завезло вахтовых работников, проигнорировав постановление главы Ямала. Из большого количества вахтовиков лишь трое имели лабораторно подтвержденный анализ на коронавирус.
Все лесные пожары в регионе ликвидированы
- За прошедшие сутки в Пуровском и Красноселькупском районах ликвидировано два очага на общей площади 42,7 га. Причины возгораний — удары молний и неосторожное обращение с огнем.
- На 7 июля в ЯНАО все природные пожары потушены, однако особый противопожарный режим в регионе сохраняется.
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