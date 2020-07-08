07 июля 2020

В Екатеринбурге горит здание УГИБДД Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят четвертый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, пожарная машина, пожарные, улица попова
На место ЧП едут новые машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге начался пожар в здании Управления ГИБДД по Свердловской области на улице Чкалова, 1. Об этом сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

«В помещении на пятом этаже горит мебель. Сильное задымление на четвертом и пятом этажах», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

Всех работников ГИБДД эвакуировали на улицу. На место ЧП продолжают прибывать пожарные машины. Уже работают более десяти экипажей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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