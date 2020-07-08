В Екатеринбурге горит здание УГИБДД Свердловской области

На место ЧП едут новые машины
В Екатеринбурге начался пожар в здании Управления ГИБДД по Свердловской области на улице Чкалова, 1. Об этом сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.
«В помещении на пятом этаже горит мебель. Сильное задымление на четвертом и пятом этажах», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.
Всех работников ГИБДД эвакуировали на улицу. На место ЧП продолжают прибывать пожарные машины. Уже работают более десяти экипажей.
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