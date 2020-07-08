В Екатеринбурге горит здание УГИБДД Свердловской области

На место ЧП едут новые машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге начался пожар в здании Управления ГИБДД по Свердловской области на улице Чкалова, 1. Об этом сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

«В помещении на пятом этаже горит мебель. Сильное задымление на четвертом и пятом этажах», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

Всех работников ГИБДД эвакуировали на улицу. На место ЧП продолжают прибывать пожарные машины. Уже работают более десяти экипажей.