08 июля 2020
07 июля 2020

Соратника челябинского экс-мэра Тефтелева оставили под стражей

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Евгению Пашкову в Центральном суде. Челябинск, решетка, клетка, пашков евгений
Евгений Пашков отказался сотрудничать со следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Бывшему начальнику управления капстроительства мэрии Челябинска Евгению Пашкову, проходящему по делу о коррупции экс-главы столицы области Евгения Тефтелева, не удалось покинуть СИЗО. Челябинский облсуд не удовлетворил апелляции его адвокатов,.

«Обжалуя постановление районного суда о продлении содержания Пашкова под стражей, сторона защиты просила его отменить. В отношении Пашкова просили избрать более мягкую меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста», — пояснили URA.RU в облсуде.

Следствие считает, что Тефтелев и Пашков получили взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за контракт по строительству школы в микрорайоне Парковый. Экс-чиновники 11 декабря 2019 года были задержаны в Магнитогорске ФСБ.

Тефтелев стал сотрудничать со следствием и подал ходатайство о досудебном соглашении, которое ему подписали. Он может рассчитывать на половину от максимального срока и рассмотрение дела в упрощенном порядке. Пашков от сотрудничества со следствием отказывается и остается в СИЗО.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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