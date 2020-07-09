Соратника челябинского экс-мэра Тефтелева оставили под стражей

Евгений Пашков отказался сотрудничать со следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Бывшему начальнику управления капстроительства мэрии Челябинска Евгению Пашкову, проходящему по делу о коррупции экс-главы столицы области Евгения Тефтелева, не удалось покинуть СИЗО. Челябинский облсуд не удовлетворил апелляции его адвокатов,.

«Обжалуя постановление районного суда о продлении содержания Пашкова под стражей, сторона защиты просила его отменить. В отношении Пашкова просили избрать более мягкую меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста», — пояснили URA.RU в облсуде.

Следствие считает, что Тефтелев и Пашков получили взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за контракт по строительству школы в микрорайоне Парковый. Экс-чиновники 11 декабря 2019 года были задержаны в Магнитогорске ФСБ.

Тефтелев стал сотрудничать со следствием и подал ходатайство о досудебном соглашении, которое ему подписали. Он может рассчитывать на половину от максимального срока и рассмотрение дела в упрощенном порядке. Пашков от сотрудничества со следствием отказывается и остается в СИЗО.