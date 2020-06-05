Евгений Тефтелев не возражал против домашнего ареста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Центральный районный суд Челябинска 5 июня продлил до 10 августа срок содержания под домашним арестом экс-мэра Евгения Тефетелева. Этот же суд оставил до 10 августа под стражей бывшего начальника управления капстроительства мэрии Евгения Пашкова. Оба экс-чиновника обвиняются в получении взяток.

«Тефтелев и его защитник не возражали против дальнейшего продления срока содержания под домашним арестом», — сообщили в пресс-службе суда. Экс-мэр отбывает домашний арест, с электронным браслетом на ноге, в своей квартире в Магнитогорске.

По версии следствия Тефтелев и Пашков получили взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за контракт по строительству школы в микрорайоне Парковый. Оба были задержаны в Магнитогорске ФСБ 11 декабря 2019 года. К тому времени Тефтелев уже был обычным пенсионером, а Пашков уволился из мэрии.

Тефтелев стал сотрудничать со следствием и подал ходатайство о досудебном соглашении, которое ему подписали. Он может рассчитывать на половину от максимального срока и рассмотрение дела в упрощенном порядке. Пашков от сотрудничества со следствием отказывается и остается в СИЗО.