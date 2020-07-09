Цены на бензин выросли в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление Федеральной антимонопольной службы по региону объявило о росте цен на бензин в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС, из крупных сетей стоимость горючего не изменилась только у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».

«По результатам еженедельного мониторинга установлено, что за прошедшую неделю произошло увеличение розничных цен на бензин ООО „Газпромнефть-Центр“ АИ-92 и АИ-95 на 20 копеек, ООО „Башнефть-Розница“ АИ-95 — на 40 копеек, ООО „Регион“ АИ-92 — на 25 копеек, АИ-95 — на 15 копеек», — отметили в надзорном ведомстве.

В УФАС подчеркнули, что цены на бензин не менялись на протяжении 10 недель подряд. «В случае наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства, ФАС примет меры антимонопольного реагирования», — добавила пресс-секретарь ведомства Наталья Мартынюк.

Фото: пресс-служба УФАС по Челябинской области