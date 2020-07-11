10 июля 2020
09 июля 2020

Ужесточение карантина не спасает тюменцев от эпидемии. В области — новые случаи коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время карантина по коронавирусу. Тюмень , человек в маске, лавочка, карантин
В Тюменской области ужесточили карантин по коронавирусу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области коронавирус подтвердился у 82 жителей региона. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с начала пандемии заболевание было диагностировано у 3952 тюменцев.

«Тюменская область — 82 (случая заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Это число близко к рекордной цифре в 85 случаев, которая была зафиксировано 3 июля и повторена 10 июля.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области ужесточили карантин по коронавирусу. Новые меры затронули общепит и транспорт. Регион находится на втором этапе снятия ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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