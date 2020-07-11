В Тюменской области ужесточили карантин по коронавирусу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области коронавирус подтвердился у 82 жителей региона. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с начала пандемии заболевание было диагностировано у 3952 тюменцев.

«Тюменская область — 82 (случая заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Это число близко к рекордной цифре в 85 случаев, которая была зафиксировано 3 июля и повторена 10 июля.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области ужесточили карантин по коронавирусу. Новые меры затронули общепит и транспорт. Регион находится на втором этапе снятия ограничений.