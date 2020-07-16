Мэрия Перми провела массовое мероприятие в период пандемии

В администрации Свердловского района Перми провели публичные слушания в период пандемии Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэрия Перми провела публичные слушания в администрации Свердловского района, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. При этом в регионе из-за коронавируса действуют ограничения — проведение любых массовых мероприятий находится под запретом.

Публичные слушания были посвящены изменениям в генеральный план Перми и касались организации дорожного движения на территории жилого комплекса «Арсенал». Информация о мероприятии была размещена на сайте мэрии, но пермяки проигнорировали данное событие. На слушания пришло два человека: один участник и один житель микрорайона.

Всего на слушаниях присутствовало одиннадцать человек: несколько человек из администрации, один представитель застройщика, а все остальные оказались журналистами. У присутствующих на входе измеряли температуру тела и проверяли наличие средств индивидуальной защиты.

URA.RU попросило пресс-службу мэрии Перми пояснить, считают ли в администрации проведение публичных слушаний в период пандемии нарушением указа губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не получен.

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (всего — 4705). Власть обвинила пермяков в несознательности, заявив, что именно люди, которые плохо соблюдают действующие ограничения, являются основной причиной роста числа заболевших COVID-19.

Люди в период пандемии проигнорировали публичные слушания. На них пришло только два человека: один участник и один житель Фото: Сергей Шадрин © URA.RU