Международный Дягилевский фестиваль переносят на ноябрь 2020 года Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 июля — 219-й день с момента выявления коронавируса и 129-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 752 797 инфицированных (+6 428 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 4 705 (+87 за сутки) человек, вылечились 3692 (+116) заразившихся, умерли — 176 (+4).

Пермь сохраняет лидерство по числу зараженных коронавирусом. Среди 87 новых случаев инфицирования 56 выявлено в Перми . COVID-19 подтвержден у шести человек из Березников, в Гремячинске, Добрянке и Пермском районе заразилось по четыре человека. Еще три инфицированных выявлено в Губахе, по два в Краснокамске, Кизеле и Соликамске. В Лысьве, Орде, Чернушке и Кунгурском районе — по одному заболевшему за сутки.

Власть винит пермяков в несознательности, которая приводит к росту числа заразившихся. Об этом заявила глава пермского минздрава Оксана Мелехова, которая связала рост числа заболевших COVID-19 с сезоном отпусков и массовых поездок горожан. Отдельно она отметила, что пермяки также стали посещать пляжи, которые официально посещать нельзя — на них распространяются ограничительные мероприятия.

При этом пермская мэрия сама проводит массовое мероприятие, приглашая людей на публичные слушания. Они прошли 16 июля в администрации Свердловского района Перми, но на них по какой-то причине люди просто не пришли. Среди 11 присутствующих большинство было представителями СМИ, чуть меньше было сотрудников администрации, один представитель застройщика, один участник слушаний и один житель микрорайона Красные казармы. На слушаниях решался вопрос по изменению генплана Перми в части организации дорожного движения в этом микрорайоне.

Дягилевский фестиваль снова переносят из-за пандемии. Художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис после четырех месяцев, проведенных в самоизоляции на пермской даче, улетел в Грецию. Изначально планировалось провести фестиваль в июне, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли на август. Сейчас речь идет уже про проведение фестиваля в ноябре текущего года .

Культурные учреждения Прикамья меняют цены после карантина. Самое значительное изменение ценника в большую сторону демонстрирует руководство Кунгурской ледяной пещеры. Здесь стоимость входного билета поднялась больше, чем в два раза (2000 рублей — взрослый, 1000 — детский). Пермский зоопарк, художественная галерея и музей пермских древностей ценники не изменили, а в этнографическом музее под открытым небом «Хохловка» ценник даже снизился (150 — взрослый, 100 —льготный, а дети — бесплатно).