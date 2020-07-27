Ситуация с COVID-19 в крае постепенно стабилизируется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 июля — 229-й день с момента выявления коронавируса и 139-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Общее число зараженных вирусом в России достигло 812 485 (+5 765) человек. В Пермском крае коронавирус выявлен у 5 502 (+73) человек, выздоровело 4 130 (+14) пациентов. Зафиксирован 221 летальный исход (в том числе 133 — от COVID-19).

Пермский край занимает 75-е место среди субъектов РФ по показателю заболеваемости коронавирусом (211,7 на 100 тыс. населения). В эпидпроцесс вовлечено 45 (98%) территорий края. Больше всего заражений — Перми (3437 случаев или 62,5%). Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц, они также под наблюдением врачей, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 11 августа, но ограничительные меры ослаблены. С 27 июля могут начать работать торговые и торгово-развлекательные центры (кроме кинотеатров, зон фудкортов и аттракционов), фитнес-клубы, фитнес-центры, тренажерные залы (без бассейнов, бань и саун), санаторно-курортные организации (обязательна медицинская лицензия) и архивные учреждения. Разрешается также продажа товаров на продовольственных и непродовольственных ярмарках и проведение всероссийских спортивных мероприятий (без зрителей).

В Прикамье установлен новый рекорд по проведенным тестам на COVID-19 за сутки. В минувшую пятницу в лабораториях края проведено 6352 исследования на вирус . Всего по состоянию на 25 июля в регионе проведено 321,7 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию. Тестирование осуществляется в краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови, краевой клинической больнице, лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140 и частных клиниках.