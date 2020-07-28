Марафон в этом году не состоится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге отменен марафон «Европа-Азия». Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

«Проведение марафона „Европа — Азия“ в Екатеринбурге отменено. Мы приняли такое решение только что на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Уверен, что сможем вернуться к этой традиции через год, когда это будет безопасно для всех участников», — написал губернатор.

В марафоне должны были участвовать около пяти тысяч человек, в том числе иногородние спортсмены. Ранее в мероприятии принимало участие до семи тысяч.

Марафон «Европа-Азия» планировалось провести 2 августа в Екатеринбурге. Планировалось, что его пробежит дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения.