27 июля 2020

Свердловский губернатор ввел еще одно ограничение. За это скажут спасибо автомобилисты

© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон
Марафон в этом году не состоится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге отменен марафон «Европа-Азия». Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

«Проведение марафона „Европа — Азия“ в Екатеринбурге отменено. Мы приняли такое решение только что на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Уверен, что сможем вернуться к этой традиции через год, когда это будет безопасно для всех участников», — написал губернатор.

В марафоне должны были участвовать около пяти тысяч человек, в том числе иногородние спортсмены. Ранее в мероприятии принимало участие до семи тысяч.

Марафон «Европа-Азия» планировалось провести 2 августа в Екатеринбурге. Планировалось, что его пробежит дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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