Дочь Шойгу пробежит марафон в Екатеринбурге

Ксения Шойгу принимала участие во многих международных забегах Фото: Instagram, Ксения Шойгу

Марафон «Европа-Азия», который 2 августа пройдет в Екатеринбурге, пробежит дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения. Она собирается преодолеть полную марафонскую дистанцию.

«Ксения известна своим активным участием в продвижении спорта и здорового образа жизни», — пишет Е1.ru, ссылаясь на организаторов марафона. Там отметили, что она неоднократно принимала участие в международных забегах.

В этом году «Европа-Азия» впервые не дойдет до границы континентов, сообщили организаторы. В связи с этим бегуны, которые зарегистрированы на дистанцию 42 километра, пробегут две полумарафонские дистанции по 21 километру, которые пройдут по центру Екатеринбурга.

При проведении марафона «Европа-Азия» в прошлом году мэрия Екатеринбурга озаботилась пробками в центре города. Глава города Александр Высокинский заявил, что администрации нужно ограничивать количество мероприятий, которые проводятся на центральных улицах уральской столицы.