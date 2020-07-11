10 июля 2020

Дочь Шойгу пробежит марафон в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Ксения Шойгу принимала участие во многих международных забегах Фото: Instagram, Ксения Шойгу

Марафон «Европа-Азия», который 2 августа пройдет в Екатеринбурге, пробежит дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения. Она собирается преодолеть полную марафонскую дистанцию.

«Ксения известна своим активным участием в продвижении спорта и здорового образа жизни», — пишет Е1.ru, ссылаясь на организаторов марафона. Там отметили, что она неоднократно принимала участие в международных забегах.

В этом году «Европа-Азия» впервые не дойдет до границы континентов, сообщили организаторы. В связи с этим бегуны, которые зарегистрированы на дистанцию 42 километра, пробегут две полумарафонские дистанции по 21 километру, которые пройдут по центру Екатеринбурга.

При проведении марафона «Европа-Азия» в прошлом году мэрия Екатеринбурга озаботилась пробками в центре города. Глава города Александр Высокинский заявил, что администрации нужно ограничивать количество мероприятий, которые проводятся на центральных улицах уральской столицы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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