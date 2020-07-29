28 июля 2020
27 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 29 июля. Челябинск накрыло смогом из ХМАО, вице-спикер заксобрания госпитализирован с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог. Челябинск, смог, экология
Дым от лесных пожаров в ХМАО достиг Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск пришел дым от лесных пожаров из ХМАО — стройку кафедрального собора в столице Южного Урала проверят на расходы — парламентарий госпитализирован с коронавирусом — в Озерске не откроют оздоровительные лагеря. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 29 июля — в обзоре URA.RU:

Челябинск заволокло дымом от пожаров в ХМАО

Власти Челябинска проверят стройку храма и сменят подрядчиков

Вице-спикер ЗС области госпитализирован с коронавирусом

  • Вице-спикер челябинского Законодательного собрания Константин Захаров госпитализирован в московскую больницу с коронавирусной инфекцией. У него поражено 25% легких.

Дети из Озерска не смогут поехать в лагеря

  • В Озерске так и не откроются детские загородные лагеря, хотя они уже полностью готовы к старту оздоровительной кампании. Причиной стала эпидемиологическая обстановка.

В колонии Озерска нашли тело сотрудника

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Экономика Здоровье Происшествия Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...