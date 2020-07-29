Дым от лесных пожаров в ХМАО достиг Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск пришел дым от лесных пожаров из ХМАО — стройку кафедрального собора в столице Южного Урала проверят на расходы — парламентарий госпитализирован с коронавирусом — в Озерске не откроют оздоровительные лагеря. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 29 июля — в обзоре URA.RU:

Челябинск заволокло дымом от пожаров в ХМАО

Дым от лесных пожаров в Югре дотянулся до Челябинска и накрыл город 27 и 28 июля. В минэкологии региона отметили, что ситуация может усугубляться неблагоприятными метеорологическими условиями.



Власти Челябинска проверят стройку храма и сменят подрядчиков

На строительство нового кафедрального собора в Челябинске в начале августа выйдут новые подрядчики. По словам источника, областные власти хотят не только сменить застройщика, но и провести аудит расходов на объект.



Вице-спикер ЗС области госпитализирован с коронавирусом

Вице-спикер челябинского Законодательного собрания Константин Захаров госпитализирован в московскую больницу с коронавирусной инфекцией. У него поражено 25% легких.



Дети из Озерска не смогут поехать в лагеря

В Озерске так и не откроются детские загородные лагеря, хотя они уже полностью готовы к старту оздоровительной кампании. Причиной стала эпидемиологическая обстановка.



В колонии Озерска нашли тело сотрудника

На территории исправительной колонии № 24 строгого режима в Озерске найдено тело сотрудника учреждения с огнестрельным ранением головы. По мнению источника в силовых структурах, причиной смерти мог стать суицид.