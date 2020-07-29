В мэрию Екатеринбурга прибыл отряд пиарщиков из Сибири

Над имиджем команды мэра Екатеринбурга работают SMM-специалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для помощников вице-мэров Екатеринбурга проводят тренинги по ведению соцсетей (главным образом Instagram), сообщили URA.RU источники в «сером доме». По словам собеседников агентства, мастер-классы проводят специалисты из Новосибирска, работавшие над имиджем губернатора Оренбургской области, экс-главы свердловского правительства Дениса Паслера.

«Им [помощникам] рассказывают, как нужно вести соцсети. Специалисты, которые эти тренинги ведут, конечно, немного в шоке», — описывает ситуацию городской чиновник. Другой источник URA.RU в «сером доме» отмечает, что в обязанности помощников вице-мэров не входит ведение соцсетей. «Они занимаются в основном бумажной работой. Соцсети — вообще не их дело», — говорит он.

По информации агентства, инициатором тренингов стала вице-мэр Екатерина Куземка, курирующая связи с общественностью. Именно этим в кулуарах объясняют тот факт, что курс лекций проводят специалисты, работавшие с командой Паслера в 2019 году: Куземка хорошо знакома с ним по работе в свердловских структурах власти. То, что в предвыборной кампании Паслера участвовали SMM’щики из Новосибирска, URA.RU подтвердил один из политтехнологов, работавших в Оренбуржье.

На текущий момент ни у одного из вице-мэров Екатеринбурга нет личных аккаунтов в Instagram. Весной у каждого из замов появились страницы в соцсети (сейчас на них нет подписчиков и публикаций), но причастность чиновников к их созданию не подтверждена. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили, что не знают об обучении помощников вице-мэров.