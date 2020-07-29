Евгений Куйвашев не выезжал на открытия предприятий с февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые с начала карантина выехал в область на публичное мероприятие — он побывал в городском округе Богдановиче на открытии молочного завода. И хотя визит главы региона был быстротечным, внимательные наблюдатели отметили присутствие ряда важных персон и их взаимодействие.

Евгений Куйвашев приехал в сопровождении спикера регионального Заксобрания Людмилы Бабушкиной, для которой Богдановичский избирательный округ является родным (на нем она выигрывала выборы уже четыре раза). Вместе они проверили, как идет реконструкция местного парка. В 2020 году в Богдановиче планируют сдать первую очередь парка с детскими площадками и местами для отдыха горожан.

Мэр Богдановича Павел Мартьянов показал главе региона план реконструкции парка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бабушкина, несмотря на появившиеся слухи о том, что на выдвижение по Богдановичскому округу на выборах в Заксобрание в 2021 году у нее могут появиться конкуренты, вела себя как полноправная хозяйка округа. Она приветливо здоровалась со знакомыми, а иногда и даже, несмотря на санитарные требования, тепло обнимала их.

Один из главных виновников торжества — председатель совета директоров предприятия «Молочный кит» Сергей Майзель, напротив, держался скромно. Комментировать свое возможное выдвижение в Заксобрание корреспонденту URA.RU он отказался. В то же время Майзель и Бабушкина демонстрировали теплые чувства к друг другу — в один из моментов промышленник даже дружески приобнял спикера за плечи, тем самым опровергая разговоры об их возможном соперничестве. Среди гостей мероприятия были первый зам губернатора Алексей Орлов, министр инвестиций и развития Виктория Казакова. Также была замечена ректор УМГУ Ольга Ковтун, которую относят к приближенным Майзеля.

Куйвашева сопровождал первый зам Алексей Орлов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главным событием стало открытие нового цеха на молокозаводе, благодаря этому вдобавок к продукции для детей на предприятии появилась линейка продуктов для взрослых. По приглашению ведущего мероприятия символическую кнопку запуска предприятия должны были нажать Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина, однако к ним по приглашению губернатора присоединились глава Богдановича Павел Мартьянов, председатель совета директоров предприятия Сергей Майзель и генеральный директор компании «Молочный кит» Игорь Пехотин.

Евгений Куйвашев подчеркнул важность нового производства Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Открытие нового цеха на Богдановичском молзаводе закрепляет лидерские позиции, позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции и ее конкурентоспособность, создать новые рабочие места, внедрить современные технологии», — отметил на открытии губернатор Евгений Куйвашев. По данным организаторов, объем инвестиций в проект составил 2,5 миллиарда рублей, создано 104 новых рабочих места.

Людмила Бабушкина приехала вместе с губернатором, но, в отличие от него, задержалась после церемонии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гости оставили автографы на память Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый цех позволит расширить линейку продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU