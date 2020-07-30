В Хабаровский край прибыли профессиональные провокаторы, утверждает Михаил Дегтярев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что на акциях протеста в Хабаровском крае были замечены провокаторы из Грузии. При этом он подчеркнул, что у первых акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровске не было организаторов.

«Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы… Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», — рассказал Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову.

Ранее Дегтярев указывал на то, что протесты в Хабаровске в защиту Фургала подогреваются, в том числе гражданами иностранных государств. Как выяснило URA.RU, митинги в Хабаровском крае привлекли множество сборщиков денег в интернете для поддержки арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По словам политолога Анатолия Макарова, общая сумма средств, которую различные активисты, не имеющие отношения к Фургалу, собрали на теме хабаровских митингов исчисляется сотнями тысяч рублей. Он отметил, что ему неизвестно ни об одном случае, когда деньги в результате таких кампаний были направлены непосредственно на помощь бывшему губернатору.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля во время совместной операции сотрудники СКР и ФСБ. Фургалу предъявили обвинение в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его доставили в Москву. между тем в Хабаровском крае начались стихийные митинги в поддержку экс-губернатора. 20 июля президент отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.

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