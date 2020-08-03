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31 июля 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 4 августа. Экс-кандидату в губернаторы запретили выступить на телевидении, из-за скандала уволили главврача больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, цистерна, грузоперевозки, железнодорожный транспорт, железнодорожные перевозки, уралхим, железная дорога, азотная кислота, цистерна с кислотой
Химпредприятие недополучило миллионы долларов из-за экологической катастрофы в Березниках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дмитрий Махонин посетит Москву — Александру Репину запретили проводить пресс-конференцию — СК «Олимпия» влезла в долги — химкомпания потеряла 8 млн долларов — из нытвенской больницы уволили главврача. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:

Врио губернатора Дмитрий Махонин остался единственным основным кандидатом на пост губернатора, он посетит Москву

В Перми появился новый вице-мэр, руководитель больницы в Нытве уволен

  • В Перми назначен замглавы города Дмитрия Самойлова. Им стал Олег Ильиных. Чиновник будет работать в статусе и. о.
  • Главный врач районной больницы в Нытве (Пермский край) Иван Катаев уволен с занимаемой должности из-за скандала с увольнением десятков сотрудников. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

Власти взяли кредит, чтобы спасти спорткомплекс

Химическая компания подсчитала убытки от простоя из-за экологической катастрофы

  • Компания «Уралхим» недополучила 8 млн долларов из-за остановки филиала «Азот» в Березниках после загрязнения Камы. Предприятие не работало десять дней. Сейчас «Азот» полностью восстановил производство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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