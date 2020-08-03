Химпредприятие недополучило миллионы долларов из-за экологической катастрофы в Березниках
Дмитрий Махонин посетит Москву — Александру Репину запретили проводить пресс-конференцию — СК «Олимпия» влезла в долги — химкомпания потеряла 8 млн долларов — из нытвенской больницы уволили главврача. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:
Врио губернатора Дмитрий Махонин остался единственным основным кандидатом на пост губернатора, он посетит Москву
- Дмитрий Махонин остался единственным реальным кандидатом на губернаторское кресло после того, как с предвыборной гонки сошел основной его конкурент, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, который не смог пройти муниципальный фильтр.
- Также Репину запретили проводить пресс-конференцию, запланированную 3 августа на площадке телеканала «РБК-Пермь».
- Дмитрий Махонин 4 августа летит в Москву с рабочим визитом. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации главы региона. Он пояснил, что детали встречи пока не раскрываются.
В Перми появился новый вице-мэр, руководитель больницы в Нытве уволен
- В Перми назначен замглавы города Дмитрия Самойлова. Им стал Олег Ильиных. Чиновник будет работать в статусе и. о.
- Главный врач районной больницы в Нытве (Пермский край) Иван Катаев уволен с занимаемой должности из-за скандала с увольнением десятков сотрудников. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.
Власти взяли кредит, чтобы спасти спорткомплекс
- Минимущество Пермского края влезло в долги, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам Пермского спорткомплекса «Олимпия» и погасить ранее полученные из федерального бюджета субсидии. Банк выдал кредит более 22 млн рублей.
Химическая компания подсчитала убытки от простоя из-за экологической катастрофы
- Компания «Уралхим» недополучила 8 млн долларов из-за остановки филиала «Азот» в Березниках после загрязнения Камы. Предприятие не работало десять дней. Сейчас «Азот» полностью восстановил производство.
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