05 августа 2020

Свердловские чиновники уходят в отпуск вслед за губернатором

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Тавду, куйвашев евгений, креков павел, бидонько сергей
Куйвашев и чиновники из его ближайшего окружения отправились в отпуск в августе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Члены кабинета министров стремятся провести отпуск одновременно с губернатором Евгением Куйвашевым, который отправился отдыхать на две недели. Как стало известно URA.RU, заявления на отпуск подписали два ближайших соратника главы региона, третий уже находится на каникулах.

С понедельника планирует на время отойти от дел замгубернатора Павел Креков. С начала пандемии он выступал ключевым спикером по теме коронавируса и не был в отпуске уже более 5 месяцев. По данным собеседника агентства, Крекова не будет на работе не более двух недель.

Отдохнуть планирует и вице-губернатор Сергей Бидонько. Чиновник планировал отдыхать в начале июня после завершения голосования по внесению поправок в Конституцию, но у его родственника был выявлен коронавирус — в итоге политический вице-губернатор провел каникулы дома. По данным инсайдера, его отпуск в августе будет коротким — менее недели.

Уже ушел на каникулы и чиновник, у которого впереди жаркая пора — министр образования региона Юрий Биктуганов. Впрочем, он в начале следующей недели уже вернется на пост.

В департаменте информационной политики региона не прокомментировали сообщения об отпусках членов кабмина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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