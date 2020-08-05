Свердловские чиновники уходят в отпуск вслед за губернатором

Куйвашев и чиновники из его ближайшего окружения отправились в отпуск в августе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Члены кабинета министров стремятся провести отпуск одновременно с губернатором Евгением Куйвашевым, который отправился отдыхать на две недели. Как стало известно URA.RU, заявления на отпуск подписали два ближайших соратника главы региона, третий уже находится на каникулах.

С понедельника планирует на время отойти от дел замгубернатора Павел Креков. С начала пандемии он выступал ключевым спикером по теме коронавируса и не был в отпуске уже более 5 месяцев. По данным собеседника агентства, Крекова не будет на работе не более двух недель.

Отдохнуть планирует и вице-губернатор Сергей Бидонько. Чиновник планировал отдыхать в начале июня после завершения голосования по внесению поправок в Конституцию, но у его родственника был выявлен коронавирус — в итоге политический вице-губернатор провел каникулы дома. По данным инсайдера, его отпуск в августе будет коротким — менее недели.

Уже ушел на каникулы и чиновник, у которого впереди жаркая пора — министр образования региона Юрий Биктуганов. Впрочем, он в начале следующей недели уже вернется на пост.

В департаменте информационной политики региона не прокомментировали сообщения об отпусках членов кабмина.