В Озерске демонтировали игровую площадку, небезопасную для детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске демонтировали детскую площадку у ТРК «Фестиваль». Ее собственник АО «О-Мега» пожаловался губернатору, сообщили URA.RU в компании.

«Управление имущественных отношений администрации Озерска подало в суд на демонтаж детской площадки. Нас обязали ее убрать. 4 августа мы ее демонтировали», — сказали в фирме.

В мэрии Озерска объяснили, что этому предшествовала прокурорская проверка. «Мы за детскую площадку. Но она должна быть безопасна для детей. Прокурорская проверка выявила, что объект построен без сертификатов и не соответствовал требованиям безопасности. Ведомство обязало нас предпринять меры к ее демонтажу. Мы предлагали собственнику перенести площадку в другое место и установить надлежащим образом», — объяснили в пресс-службе мэрии Озерска.

ТРК «Фестиваль» построил магнитогорский холдинг «Магнитострой» Олега Лакницкого, бизнесмена, считавшегося близким к бывшему губернатору Борису Дубровскому. Предприниматель был признан виновным в даче взятки экс-сенатору Константину Цыбко за помощь в продвижении коммерческих интересов в этом «закрытом» городе. Сам депутат отбывает за это срок в колонии. АО «О-Мега» входит в пул компаний Лакницкого.

Детская площадка была небезопасной Фото: АО «О-Мега»

4 августа детскую площадку демонтировали Фото: АО «О-Мега»