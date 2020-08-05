05 августа 2020

Мэрия челябинского города снесла детскую площадку. Ее построил бизнесмен из пула Дубровского

© Служба новостей «URA.RU»
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Дворовая площадка с жителями, которые не соблюдают режим самоизоляции. Челябинск, двор, малые формы, детская площадка
В Озерске демонтировали игровую площадку, небезопасную для детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске демонтировали детскую площадку у ТРК «Фестиваль». Ее собственник АО «О-Мега» пожаловался губернатору, сообщили URA.RU в компании.

«Управление имущественных отношений администрации Озерска подало в суд на демонтаж детской площадки. Нас обязали ее убрать. 4 августа мы ее демонтировали», — сказали в фирме.

В мэрии Озерска объяснили, что этому предшествовала прокурорская проверка. «Мы за детскую площадку. Но она должна быть безопасна для детей. Прокурорская проверка выявила, что объект построен без сертификатов и не соответствовал требованиям безопасности. Ведомство обязало нас предпринять меры к ее демонтажу. Мы предлагали собственнику перенести площадку в другое место и установить надлежащим образом», — объяснили в пресс-службе мэрии Озерска.

ТРК «Фестиваль» построил магнитогорский холдинг «Магнитострой» Олега Лакницкого, бизнесмена, считавшегося близким к бывшему губернатору Борису Дубровскому. Предприниматель был признан виновным в даче взятки экс-сенатору Константину Цыбко за помощь в продвижении коммерческих интересов в этом «закрытом» городе. Сам депутат отбывает за это срок в колонии. АО «О-Мега» входит в пул компаний Лакницкого.

Детская площадка была небезопасной
Фото: АО «О-Мега»
4 августа детскую площадку демонтировали
Фото: АО «О-Мега»

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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