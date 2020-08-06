Местные строительные компании могут не выдержать конкуренции с федеральными застройщиками
В Сургут могут прийти иногородние застройщики — в Нижневартовске без ведома властей разрушили дома — реку в Сургуте очистили от загрязнений — ФСБ предотвратили конфликт на национальной почве — байкеров будут судить за разбой. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:
Силовики предотвратили межнациональный конфликт
- Сотрудники ФСБ и представители национальных диаспор предотвратили в ХМАО массовую драку с участием выходцев из Армении и Азербайджана. Ссора началась с рядового бытового конфликта двух молодых парней на работе и чуть было не закончилась массовой дракой через несколько дней.
Сургутские застройщики уступают место федеральным
- На строительный рынок Сургута могут выйти иногородние застройщики. Вице-мэр Владимир Шмидт, сообщил, что в городе планируется вводить по 300 тысяч квадратных метров в год, но местные застройщики столкнулись с финансовыми трудностями.
В Нижневартовске неизвестные разрушили три дома
- В Нижневартовске неизвестные лица несанкционированно снесли три аварийных дома, и оставили на их месте огромные кучи мусора. Власти города привлекли к розыску разрушителей силовиков. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций.
Реку Сайму очистили от нефтепродуктов
- В Сургуте завершили очистку реки Саймы от попавших в нее нефтепродуктов. Глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что уже определено место, откуда отходы попали в водоем. Теперь власти города готовят документы в прокуратуру, которой предстоит найти и наказать нарушителя.
Байкеров из Сургута судят за разбой
- Членов мотоклуба «Вольное братство» из Сургута будут судить за то, что они расправлялись со своими бывшими соратниками — забирали технику, автомобили, личные вещи, угрожали убийством.
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