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Самое актуальное в ХМАО на 7 августа. ФСБ предотвратила межнациональный конфликт, в регион придут федеральные застройщики

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция дорог Главой города совместно с Краснояровой Н.А. Сургут, рабочие, стройка
Местные строительные компании могут не выдержать конкуренции с федеральными застройщиками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургут могут прийти иногородние застройщики — в Нижневартовске без ведома властей разрушили дома — реку в Сургуте очистили от загрязнений — ФСБ предотвратили конфликт на национальной почве — байкеров будут судить за разбой. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:

Силовики предотвратили межнациональный конфликт

Сургутские застройщики уступают место федеральным

  • На строительный рынок Сургута могут выйти иногородние застройщики. Вице-мэр Владимир Шмидт, сообщил, что в городе планируется вводить по 300 тысяч квадратных метров в год, но местные застройщики столкнулись с финансовыми трудностями.

В Нижневартовске неизвестные разрушили три дома

Реку Сайму очистили от нефтепродуктов

  • В Сургуте завершили очистку реки Саймы от попавших в нее нефтепродуктов. Глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что уже определено место, откуда отходы попали в водоем. Теперь власти города готовят документы в прокуратуру, которой предстоит найти и наказать нарушителя.

Байкеров из Сургута судят за разбой

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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