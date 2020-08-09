Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на закрытой встрече дал наставления кандидатам в ЗС от «ЕР»
Губернатор дал наставления кандидатам в заксобрание — Путин назначил зампреда облсуда — вспышка COVID произошла в правительстве региона — область стала третьей по продажам наркотиков. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:
В минэкологии произошла вспышка COVID-19
- 18 человек заболели коронавирусом в министерстве экологии Челябинской области. Один сотрудник находится в реанимации. По данным URA.RU, с ковидной пневмонией госпитализирован первый замминистра Игорь Гилев. Также COVID-19 диагностирован у замминистра Виталия Безрукова.
Область стала третьей по продаже наркотиков
- Челябинская область стала третьей после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству наркосбытов. Однако, по данным Генпрокуратуры РФ, количество наркопреступлений в области снижается.
Текслер провел закрытую встречу с кандидатами
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 августа провел закрытую встречу с кандидатами от «Единой России», которые будут участвовать в выборах в законодательное собрание региона.
Сменился зампредседатель облсуда
- Президент России Владимир Путин назначил зампредседателя Челябинского областного суда. Им стала Елена Дробышева. Она назначена на этот пост сроком в шесть лет.
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