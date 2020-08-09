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Самое актуальное в Челябинской области на 10 августа. В минэкологии вспышка COVID, область вошла в топ-3 по продаже наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Текслера. Магнитогорск, текслер алексей
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на закрытой встрече дал наставления кандидатам в ЗС от «ЕР» Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор дал наставления кандидатам в заксобрание — Путин назначил зампреда облсуда — вспышка COVID произошла в правительстве региона — область стала третьей по продажам наркотиков. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:

В минэкологии произошла вспышка COVID-19

Область стала третьей по продаже наркотиков

Текслер провел закрытую встречу с кандидатами

Сменился зампредседатель облсуда

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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