Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на закрытой встрече дал наставления кандидатам в ЗС от «ЕР» Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор дал наставления кандидатам в заксобрание — Путин назначил зампреда облсуда — вспышка COVID произошла в правительстве региона — область стала третьей по продажам наркотиков. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:

В минэкологии произошла вспышка COVID-19

18 человек заболели коронавирусом в министерстве экологии Челябинской области. Один сотрудник находится в реанимации. По данным URA.RU, с ковидной пневмонией госпитализирован первый замминистра Игорь Гилев. Также COVID-19 диагностирован у замминистра Виталия Безрукова.

Область стала третьей по продаже наркотиков

Челябинская область стала третьей после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству наркосбытов. Однако, по данным Генпрокуратуры РФ, количество наркопреступлений в области снижается.

Текслер провел закрытую встречу с кандидатами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 августа провел закрытую встречу с кандидатами от «Единой России», которые будут участвовать в выборах в законодательное собрание региона.

Сменился зампредседатель облсуда

Президент России Владимир Путин назначил зампредседателя Челябинского областного суда. Им стала Елена Дробышева. Она назначена на этот пост сроком в шесть лет.