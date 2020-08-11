Более 90% тюменцев, зараженных коронавирусом, уже переболели

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 64 жителей региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 64 жителей Тюменской области. Данные об этом приводит федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. При этом общее число переболевших вирусом составило 6242 человека (91,9% от всех зарегистрированных случаев заражения).

«Тюменская область — 64 (человека с подтвержденным диагнозом коронавируса)», — сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом с начала пандемии количество зараженных насчитывает 6790 жителей региона. О новых очагах коронавируса пока не сообщается.

Днем ранее в регионе был выявлен 71 случай заражения, а перед этим — 74. Новых смертей пациентов с диагнозом COVID-19 не зафиксировано. Таким образом в регионе продолжается положительная тенденция на снижение заболеваемости, что в свою очередь позволяет говорить о скорой отмене ограничений.

Ранее агентство писало о том, что иностранные студенты Тюменского госуниверситета, которые не смогут попасть в Россию из-за закрытых границ, будут обучаться дистанционно. Решать вопрос о продлении карантина после 16 августа будут уже в эту пятницу.