09 августа 2020

Ряд студентов будут учиться в вузах только дистанционно

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностраные студенты и учащиеся из других регионов будут учиться в вузах дистанционно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Для иностранцев с 1 сентября российские вузы организуют дистанционный формат обучения. В Минобрнауки уточнили, что речь идет о студентах, которые не смогут попасть в страну к началу нового учебного года.

В ведомстве пояснили, что дистанционно будут учиться и студенты, которые из-за пандемии не смогут выехать к месту учебы. Для них в вузах организуют группу, которая будет учиться исключительно в дистанционном формате, сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по международной работе Московского физико-технического института Марину Невскую.

В частности, дистанционный формат предусмотрен в Тюменском госуниверситете, Казанском федеральном университете, Дальневосточном федеральном университете, Томском политехническом университете, а также в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете и Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

Иностранные студенты, находящиеся за рубежом, смогут вернуться не ранее открытия границ России. Как напомнила проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Анастасия Минина, 1 сентября учебный процесс в вузах продолжится в очном режиме. Студенты должны будут носить индивидуальные средства защиты на лекциях, об этом предупредил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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