Ряд студентов будут учиться в вузах только дистанционно

Для иностранцев с 1 сентября российские вузы организуют дистанционный формат обучения. В Минобрнауки уточнили, что речь идет о студентах, которые не смогут попасть в страну к началу нового учебного года.
В ведомстве пояснили, что дистанционно будут учиться и студенты, которые из-за пандемии не смогут выехать к месту учебы. Для них в вузах организуют группу, которая будет учиться исключительно в дистанционном формате, сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по международной работе Московского физико-технического института Марину Невскую.
В частности, дистанционный формат предусмотрен в Тюменском госуниверситете, Казанском федеральном университете, Дальневосточном федеральном университете, Томском политехническом университете, а также в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете и Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.
Иностранные студенты, находящиеся за рубежом, смогут вернуться не ранее открытия границ России. Как напомнила проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Анастасия Минина, 1 сентября учебный процесс в вузах продолжится в очном режиме. Студенты должны будут носить индивидуальные средства защиты на лекциях, об этом предупредил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.