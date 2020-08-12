В Челябинске насмерть сбили сотрудника ГИБДД

Водитель автомобиля выбрала небезопасную скорость и сбила патрульного на мотоцикле Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудник мотовзвода управления ГИБДД по Челябинску погиб в результате столкновения с иномаркой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дорожная трагедия произошла в ночь на среду, 12 августа. На улице Линейной автомобиль Hyundai Solaris под управлением 21-летней девушки врезался в патрульный мотоцикл.

«Девушка не выбрала безопасную скорость и дистанцию с двигавшимся впереди патрульным мотоциклом BMW под управлением сотрудника полиции. Произошло столкновение, в результате ДТП 40-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе челябинской ГИБДД. В ведомстве уточнили, что водительский стаж девушки составляет один год. Проводится проверка.