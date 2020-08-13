13 августа 2020
12 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 14 августа. Глава ямальского района покинет пост, силовиков оштрафовали на 500 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер проверил готовность к вводу в эксплуатацию двух путепроводов. Челябинск, строители, дорожники, дорога, рабочие, путепровод на коксохиме
По информации дептранса Ямала в округе отремонтировано 50% дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Пуровского района не вернется из отпуска — ямальские дороги отремонтировали на 50% — в Салехарде появится новый туристический объект — полицейские из Салехарда наказаны штрафом. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:

Руководитель Пуровского района покинет свой пост

Дороги на Ямале наполовину отремонтировали

Исторический объект в ЯНАО сделают туристическим

Полицейские из Салехарда выплатят штраф за неправомерные действия

  • Двое бывших сотрудников МВД, которых осудили за насилие в отношении задержанного, выплатят 500 тысяч рублей штрафа. Такое решение принял Салехардский городской суд, удовлетворив иск окружной прокуратуры.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...