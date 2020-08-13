По информации дептранса Ямала в округе отремонтировано 50% дорог
Глава Пуровского района не вернется из отпуска — ямальские дороги отремонтировали на 50% — в Салехарде появится новый туристический объект — полицейские из Салехарда наказаны штрафом. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:
Руководитель Пуровского района покинет свой пост
- Глава Пуровского района ЯНАО Андрей Нестерук, который находится в отпуске, не выйдет на службу. Его обязанности будет исполнять заместитель Антон Колодин. По информации URA.RU, Колодин станет руководителем района с сентября.
Дороги на Ямале наполовину отремонтировали
- Дептранс региона сообщил, что план по реконструкции дорог в ЯНАО выполнен почти на 50%. Такое заявление сделали власти после того, как федеральный Минтранс внес Ямал в число отстающих регионов.
Исторический объект в ЯНАО сделают туристическим
- Мерзлотник под Обдорским острогом в Салехарде планируют восстановить, чтобы превратить в туристический объект. Как сообщили в пресс-службе мэрии Салехарда, работы по реставрации начнутся после того, как эксперты исследуют состояние объекта.
Полицейские из Салехарда выплатят штраф за неправомерные действия
- Двое бывших сотрудников МВД, которых осудили за насилие в отношении задержанного, выплатят 500 тысяч рублей штрафа. Такое решение принял Салехардский городской суд, удовлетворив иск окружной прокуратуры.
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