За минувшую неделю цены на бензин выросли на 2 копейки и продолжат расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На фоне скорректированного прогноза Международного энергетического агентства по поводу ожидаемого падения спроса на нефть по итогам года до 8,1 миллиона баррелей в сутки вместо заявленных ранее 7,9 миллиона, энергоносители несущественно потеряли в цене. К закрытию торгов баррель североморской Brent остановился на отметке 45,06 доллара (-0,81%). Сентябрьские фьючерсы WTI также показали незначительное падение — до 42,33 доллара за баррель (-0,8%).

Российская валюта вслед за энергоносителями также сдала позиции. Согласно официальному курсу, установленному ЦБ РФ на пятницу, евро подорожал на 1,08 рубля — до 87,03, доллар прибавил в цене 37,2 копейки — до 73,60 рубля.

Ситуация в России

Цены на бензин в России продолжат расти. Только за прошлую неделю стоимость топлива на АЗС в среднем по стране выросла на 2 копейки. Однако из-за снижения прибыли после выхода РФ из карантина, нефтекомпаниям по-прежнему выгоднее экспортировать саму нефть, чем заниматься ее переработкой в топливо. Если эта тенденция продолжится, россиян ожидает очередное увеличение цен.

Неработающих пенсионеров в ближайшие три года ожидает планомерное повышение пенсий. Согласно проекту основных характеристик бюджета ПФР, в 2021 году средний размер пенсии составит 18 357 рублей, в 2022 году — 19 283 рубля. Помимо этого увеличится размер и социальных пенсий в среднем на 300 рублей ежегодно.

Средний прожиточный минимум во втором квартале 2020 года увеличится до 11 468 рублей . Для трудоспособного населения эта сумма составит 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422. Документ, устанавливающий новые показатели, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Программу льготной ипотеки, предусматривающей ставку в 6,5% годовых, могут продлить еще на год. По словам председателя комитета Госдумы Анатолия Аксакова, Россия уже не вернется к ставке выше 10%, до конца года она будет держаться в районе 7-7,5% и, по мере восстановления экономики, начнет снижаться.

Кабмин утвердил источники формирования резервного фонда страны . Согласно постановлению Правительства, вступающему в силу сегодня, основными источниками фонда в этом году станут доходы бюджета от продажи властям контрольного пакета акций «Сбербанка», а также нефтегазовые сверхдоходы. За прошлую неделю резервы России выросли на 8,9 миллиардов долларов , достигнув 600 миллиардов долларов.

Названы наиболее пострадавшие в результате пандемии города. Так, больше всего от увольнений на фоне экономического кризиса пострадали Курган, Нижневартовск, Хабаровск, Волгоград и Иваново. Меньше всего работников уволено в Уфе, Грозном, Сочи, Махачкале и Нижнем Новгороде.

Ситуация в мире

США пригрозили президенту Беларуси Александру Лукашенко полной приостановкой поставок нефти. На фоне продолжающихся в Белоруссии протестов госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео не исключил санкций вплоть до введения торгового эмбарго на энергоносители.

Помимо этого, санкции против Минска поддержали Германия, Швеция, Австрия, Латвия и Литва . Ограничения планируется ввести как против отдельных представителей белорусского Центризбиркома, так и против чиновников из правительства страны.

В первом полугодии «Газпром» сократил поставки газа в Европу . Компания экспортировала 78,9 миллиона кубометров природного топлива, что на 18% ниже аналогичных показателей прошлого года (96,4 миллиона). Помимо этого, на 10% (до 128,6 миллионов кубометров) снизилась продажа газа и для жителей России.

Против санкций США в отношении проекта «Северный поток-2» выступили 24 страны Евросоюза . Делегация ЕС в режиме видеоконференцсвязи выразила протест госдепартаменту США, заявив, что данные санкции нарушают международное право.

Прогнозы и мнения экспертов

Пенсия в 100 рублей в месяц достижима, если россияне заинтересуются финансовыми вкладами. По словам управляющего активами БКС Андрея Русецкого, для достижения такой суммы необходимо каждый месяц в течение 35 лет вкладывать по 30 тысяч рублей в облигации, либо 14,3 тысяч в сбалансированный портфель.

Выплаты в 50 тысяч рублей для семейных пар, проживших в браке 50 лет, с трудом воплотимы на практике, считает член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. По его словам, средства могут понадобиться для других социальных нужд.

Размер госдолга России увеличился, однако находится на безопасной отметке — ниже 20% от ВВП, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. По его словам, увеличение связано с господдержкой для граждан и бизнеса в период пандемии и с падением цен на нефть.

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