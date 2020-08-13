На танковом заводе в Нижнем Тагиле найден труп мужчины

В 552 цехе завода найден труп неизвестного Фото: Антон Белицкий © URA.RU

На главном танковом заводе страны — АО «Уралвагонзавод» (УВЗ), расположенном в Нижнем Тагиле (Свердловская область), найден труп мужчины. Об этом сообщает агентство «Между строк».

«Тело обнаружено после аварийной остановки оборудования, когда рабочие стали выяснять причину поломки. При этом в погибшем литейщики не опознали ни одного из своих коллег», — сообщает издание.

Правоохранительные органы установили личность погибшего и выясняют, как посторонний смог проникнуть на режимный объект в литейный цех № 552. За подробностями URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых.

«На место происшествия выезжали сотрудники ОП № 17. Личность погибшего установили оперативно сыщики из угрозыска, им оказался гражданин Полозов 1969 г. р., проживающий на улице Юности практически рядом с заводом. При нем нашли свзяку ключей, талон к врачу, но документов не было. Мужчина находился между лентой и валом, чтобы его извлечь пришлось срезать ленту. По неподтвержденной пока информации данный гражданин ранее работал на УВЗ. Каким образом он оказался в цехе, и что там делал, сейчас полиция выясняет», — сообщил Горелых.

«Проверка проводится в следственном отделении по Дзержинскому району Нижнего Тагила. Разбираемся, выясняем все обстоятельства», — прокомментировал URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Редакция URA.RU попыталась получить комментарий в пресс-службе УВЗ, однако там не ответили на звонки корреспондента.

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