Свердловская область стала третьей по числу инфицированных COVID

В Свердловской области сохраняется масочный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за сутки прибавилось 158 больных с коронавирусом. Согласно данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 23255 человек.

«Состояние 96 госпитализированных оценивается как тяжелое, 88 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в оперштабе. Жертвами инфекции в Свердловской области стали 332 человека, в том числе пять — за последние сутки. Вылечились 18955 свердловчан (за последние сутки — 77).

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+83), Асбеста, Ачита, Ирбита и Ирбитского района, Туринского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимского района, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Полевского, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Нижней Салды, Невьянска, Кировграда, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Дегтярска, Ивделя, Серова, Талицкого и Тугулымского городских округов.

С 10 августа в Свердловской области разрешена работа аттракционов и детских игровых площадок на открытом воздухе и проведение групповых занятий (до 20 человек) в фитнес-центрах. Но до 17 августа сохраняется режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и уральцев с хроническими заболеваниями. Также продлен масочный режим в общественном транспорте и помещениях.