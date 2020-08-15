Пешеходам советуют быть осторожнее рядом с трассами Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области в воскресенье и понедельник ожидаются сильные дожди. В региональном управлении МЧС России призвали не покидать дома без острой необходимости.

«По данным синоптиков 16 и 17 августа местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди. В период обильных осадков без особой необходимости не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта», — предупреждают в ГУ МЧС по Свердловской области. Также не рекомендуется открывать окна и форточки в домах.

Пешеходам стоит быть осторожными при переходе через дороги и рядом с ними. Автомобилистам, попавшим под ливень, следует перестроиться на обочину и остановиться без резкого торможения. Переждать дождь рекомендуется с включенными аварийными огнями. Также не нужно проезжать по лужам на большой скорости, так как машину может занести в кювет, а при обгоне необходимо соблюдать осторожность.

В начале лета на Урале было зафиксировано наибольшее отклонение от нормы по количеству осадков среди всех регионов России. По данным синоптиков, в Свердловской области было на 93% меньше нормы осадков, еще на один процент меньше в соседней Челябинской области. На этой неделе на Урал пришли холода. Однако глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд уверен, что в ближайшее время в Россию придет антициклон и прохладная, дождливая погода снова сменится теплом.

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