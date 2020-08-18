В протестах из-за строительства сквера в центре Екатеринбурга в 2019 году приняли участие более 6000 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Опрос, посвященный готовности жителей Екатеринбурга участвовать в протестах, продвигают в пабликах «ВКонтакте», посвященных столице Урала. Деятельность ресурсов связывают с вице-мэром Екатериной Куземкой, которая курирует в горадминистрации связь с общественностью.

В опросах, которые продвигают с помощью таргетированной рекламы, 15 пунктов. Пользователей просят оценить по 10-балльной шкале состояние медицины, ЖКХ и уровень благоустройства, а после уточняют его отношение к протестам.

В пункте «Как вы считаете, какие методы лучше всего подходят для решения внутригородских вопросов?» есть варианты ответа: «Личное обращение», «Референдум», «Опрос», «Протест», «Вандализм», «Митинг», «Массовые беспорядки». Респондент может оценить уровень недовольства жителей Екатеринбурга и сказать, планирует ли он принять участие в акциях протеста. В перечне поводов для недовольства пользователи уже указали пенсионную реформу, тарифы ЖКХ, точечную застройку, строительство религиозных сооружений и изменение системы выборов главы города.

По оценке сервиса MuckRack, ссылка на опрос опубликована на 16 страницах в соцетях. Сам опрос оформлен в цветах официального сайта Екатеринбурга, на главной странице размещен герб столицы Урала. Екатерина Куземка не ответила на звонок и сообщение от URA.RU.

Ранее стало известно, что в курганских соцсетях анонимы проводят опрос с предложением оценить работу президента и местных властей. Они используют ту же площадку, что неизвестные, продвигающие екатеринбургский опрос.