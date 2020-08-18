Слияние администраций может ждать и другие муниципалитеты ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Междуреченском в ХМАО прошли публичные слушания, посвященные слиянию с администрацией Кондинского района. Об этом URA.RU сообщил глава муниципалитета Анатолий Дубовик.

«На слушаниях жители высказали свою точку зрения на такую идею. Пришли около 60 человек. Окончательное решение теперь будет за поселковыми депутатами. Ориентировочно на одном из осенних заседаний они выскажутся о целесообразности таких изменений», — заявил глава Кондинского района. Он добавил, что должности главы администрации Междуреченского и его помощника по истечению срока полномочий могут быть упразднены.

Источник URA.RU, близкий к правительству ХМАО, сообщил, что объединение администраций является трендом для югорских муниципалитетов. «Такое слияние, например, уже произошло в Белоярском и Березовском районе. Это ведет к экономии бюджетных средств на оплату труда чиновников. Не исключено, что в будущем слияние произойдет в Советском районе. Там пока есть полноценная городская администрация», — считает инсайдер. В правительство ХМАО был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО планировалось создать несколько агломераций, куда входил бы ряд муниципалитетов, которые граничат друг с другом. Однако пока этот проект не получил реального воплощения.